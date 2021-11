La nouvelle éco : le succès de l'appli Am Stram Dam qui aide les jeunes à consommer local

L'appli Am Stram Dam créée par deux Amiénois offre des réductions de -10 à -50% dans les restaurants, lieux de loisirs, auto-écoles ou autres commerces en Picardie et notamment à Amiens. 7500 personnes l'ont déjà téléchargée.

Au départ le projet des deux créateurs était de financer un voyage d'étude. Mais très vite ils se sont pris au jeu et ont transformé leur idée universitaire en appli pour smartphone. Avec 7500 utilisateurs et 360 commerces référencés, le succès d'Am Stram Dam est croissant et ses concepteurs, Marceau Ducrocq et Maxime Pleuchot, espèrent étendre bientôt leur appli à toute la France. Réécoutez la Nouvelle éco de France Bleu Picardie en cliquant sur le replay ci-dessous.

L'appli permet de bénéficier de bons plans en Picardie dans plusieurs villes : Amiens, Arras, Beauvais ou Compiègne, dont 160 commerces référencés rien que sur Amiens. Il est possible d'utiliser la version gratuite de l'application ou de s'abonner au tarif de 3,99 euros par mois, 39,99 euros par an.

L'appli Am Stram Dam existe depuis un peu plus d'un an et réunit déjà 7500 utilisateurs. - Am Stram Dam

Une formule étudiants leur permet de payer moins cher : 20 euros à l'année. Ils pourront aussi bénéficier d'un burger offert pour l'achat d'un menu, obtenir une réduction sur l'achat de vêtement ou même ne pas payer leur code de la route dans leur auto-école. "Actuellement on est à 7500 profils créés, se réjouit Maxime Pleuchot. Le but c'est que le client puisse bénéficier de promos un peu partout et pour la jeunesse, de promouvoir le commerce local. Par exemple un jeune qui arrive à Amiens ne se rend pas forcément compte que ça ne coûte pas plus cher d'aller chez son boucher par rapport à une grande surface", plaide-t-il.

L'appli offre des réductions allant de 10 à 50% en Picardie. - Am Stram dam

Les concepteurs voient leur petite appli devenir rapidement grande. Ils comptent l'étendre à tout le territoire français très vite. "On a eu un bon mois de septembre et octobre, on espère que novembre sera bon aussi mais pour l'instant c'est plutôt prometteur", se réjouit Maxime Pleuchot.