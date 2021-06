La Nouvelle Eco : le succès de l'opération "Jeunes d'avenirs"

50 000 stagiaires ! C'était l'objectif du challenge "Jeunes d'avenirs", à l'initiative de France Bleu. Il a largement été dépassé, puisque 70 000 jeunes en France ont trouvé un stage. Les rencontres entre étudiants et professionnels ont été une réussite, malgré la crise sanitaire et le télétravail.

Un campus numérique dans une start up

70 000 jeunes en France ont trouvé un stage, grâce au challenge "Jeunes d'avenirs", lancé par France Bleu. Le site internet met en relation les étudiants avec les professionnels, propose des conseils et des offres de stages. Cette année a été particulièrement difficile pour les étudiants en raison des cours en visioconférence et du stress des examens.

Témoignage de Victor, étudiant à La Rochelle

Victor habite La Rochelle. Il est étudiant chez Excellia, anciennement Sup de Co. Il est stagiaire chez SOLIKEND, une start up française qui favorise le tourisme solidaire, en collaborant avec des hôtels. En réservant vos nuits sur la plateforme, l’intégralité de la somme est versée à l’association caritative de votre choix. Le fondateur, Yohann Magnin, aide les étudiants en recrutant des stagiaires, mais aussi avec une cagnotte collective qui permet de leur offrir des vacances.

"Un jeune, une solution"

Aujourd’hui encore, beaucoup d'étudiants n’ont pas trouvé d’établissements pour effectuer leurs stages. La situation devrait s’améliorer dans les prochains mois, car les entreprises sont moins réticentes pour accueillir de nouveaux stagiaires. Toutes les offres du site « Jeunes d’avenirs » vont être transférées sur celui du gouvernement « un jeune, une solution ». Il n’est donc pas trop tard pour trouver votre alternance ou votre stage pour la rentrée.