La nouvelle éco : le succès de l'opération "Offrez local" au Lude, pour soutenir les commerçants

La ville du Lude, au sud de la Sarthe, a décidé, fin novembre, de mettre en place un dispositif pour soutenir les commerces locaux, mis à mal par le second confinement. L'opération "Offrez local" a rencontré un vif succès et pourrait même être reconduite à l'avenir.

200 sacs remplis de bons cadeaux écoulés

L'opération "Offrez local" a visiblement séduit les habitants du Lude. Le principe était simple : dès 30 euros d'achat dans les commerces de la commune, les clients pouvaient se rendre en mairie, avec une preuve d'achat et un justificatif de domicile, pour retirer un sac rempli de bons cadeaux. Résultat, 200 sacs remplis de ces bons cadeaux ont été écoulés ! "On est très surpris et très satisfait de l'opération" se réjouit Johnathan Duclaut, chargé de communication de la commune.

On a généré du chiffre d'affaires chez nos commerçants et on espère avoir changé un peu les habitudes de consommation

Dans ces sacs, les Ludois pouvaient avoir des bons cadeaux pour aller à la piscine, au cinéma ou encore dans un restaurant de la ville. "Evidemment, vu le contexte, ces chèques cadeaux sont valables un an, pour permettre aux consommateurs de les écouler jusqu'à la fin de l'année 2021" précise Johnathan Duclaut. Face au succès de cette opération, la municipalité pourrait la reconduire l'an prochain. "On a généré du chiffre d'affaires chez nos commerçants et on espère avoir changé un peu les habitudes de consommation" conclut Johnathan Duclaut.