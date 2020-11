La nouvelle éco : le succès de l'opération "vendredi du BTP" de l'agence Manpower d'Amiens

Fin septembre, l'agence d'intérim Manpower d'Amiens lançait l'opération "vendredi du BTP". Le but : mettre en relation des recruteurs du BTP avec des demandeurs d'emploi.

A 62 ans, Thierry a débuté ce lundi un contrat d'au moins un mois en tant que peintre. Il était auparavant au chômage suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Fin septembre, il se rend donc à la première opération du BTP : "J'ai déposé mon CV et ils avaient en vue des chantiers de finition et ils ont pensé à moi" sourit-il tout en ponçant un mur blanc, avant d'ajouter : "J'étais super content. Je me languissais d'y aller, de taper dedans et montrer ce que les vieux savent faire".

"C'est important de se lever le matin pour une raison"

Pour lui, ce contrat remet du baume au coeur : "C'est important de se lever le matin pour une raison, une activité".

Pour Gilles Bodhuin, directeur de l'agence Manpower d'Amiens, cet exemple renforce un objectif : "Ne pas limiter le contrat à un mois avec une entreprise, mais enchaîner les missions. Cela peut aussi effectivement aboutir à un CDI".

Des offres de formation dans le BTP en 2021

Dans les projets à venir à l'agence, "le CDI intérimaire" : "On est confiants sur les besoins durables dans ce secteur d'activité. Manpower va donc signer des CDI intérimaires avec les candidats à partir du moment où l'on sait que l'on a cette capacité à les proposer sur d'autres missions" explique-t-t-il.

L'opération "vendredi du BTP" va d'ailleurs se poursuivre en 2021 avec des offres de formation : maçon Voirie et Réseaux Divers, opérateur démolition polyvalent et installateur thermique et sanitaire. Mais pour cela, "il faut trouver les candidats" précise Gilles Bodhuin : "On a déjà du par le passé abandonner un projet de formation de ce type faute de candidats".

En cette fin d'année, une dizaine d'offres d'emplois dans le secteur reste à pourvoir à l'agence.

Le succès de l'opération "vendredi du BTP" à l'agence Manpower d'Amiens Copier

