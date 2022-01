la Nouvelle éco : le succès de "Terre Nature " à Pouilly-en-Auxois

Ouvrir un magasin de produits "bien-être" dans une petite ville de campagne, le pari peut sembler risqué, mais il est réussi. Moins d'un an après son lancement, la boutique "Terre Nature" s'apprête à embaucher un premier salarié.

Encens, tisanes et produits locaux : la recette du succès pour ce magasin insolite

Des tisanes, des biscuits bios, des cosmétiques naturels et toute une gamme de produits bien-être. On pourrait croire que tout cela est réservé aux boutiques chics et tendance des grands centres ville, mais à Pouilly-en-Auxois, une commerçante démontre le contraire.

Marlène Viennot a quitté son métier d'aide a domicile pour se lancer dans le commerce, et elle revendique le choix de Pouilly-en-Auxois. Elle s'appuie sur le côté petite cité de caractère et sur le tourisme le long du canal de Bourgogne pour renforcer sa clientèle, mais l'essentiel de ses habitués sont bien les habitants du secteur. "J'ai répondu à une demande qui manquait" analyse-t-elle.

Exemple des produits vendus en boutique - DR

Elle leur propose les produits que l'on trouve habituellement dans les grands centres villes : Cosmétiques écolos, comme des shampoings secs, bijoux, thés ,tisanes et cafés avec des marques locales comme le petit Bourguignon, et ça marche : 100 mille euros de chiffres d'affaires en moins d'un an. Ca ne s'arrête pas là, dans les deux mois qui viennent, Marlene Viennot veut créer son premier emploi en recrutant un vendeur ou une vendeuse, histoire de développer la boutique , mais aussi la vente en ligne.

