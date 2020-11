La nouvelle éco : le succès des ventes de voitures en ligne

Depuis le début de la crise sanitaire, le marché automobile est en récession. Mais l'entreprise lorientaise VPauto a trouvé le bon filon. Depuis quelques années, elle s'est spécialisé dans la vente de voitures d'occasion en ligne. "Heureusement que nous avons anticipé la digitalisation de notre métier. Avant la crise du coronavirus, nous adjugions sur internet plus de 70% des véhicules", se félicite François Laurent Guignard, commissaire priseur organisant les ventes aux enchères.

Jusqu'à 1000 personnes à chaque vente en ligne

Pour participer à une vente, il suffit de s'inscrire sur VPauto.fr, où l'on peut recevoir des photos, vidéos, renseignements et descriptifs détaillés des véhicules. La vente est animée par un commissaire priseur, filmée et diffusée en direct en ligne, et les véhicules défilent lots par lots. En moyenne, plus de 400 personnes assistent chaque lundi à ces ventes, jusqu'à 1000 personnes pour les lots importants. "On ne pense pas à acheter une voiture aux enchères uniquement sur photos et vidéos, mais les gens ont confiance et objectivement, _ça marche bien_", se réjouit François Laurent Guignard.