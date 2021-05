La nouvelle éco : le succès du bail réel solidaire à Rennes, trois ans après sa création

Lancé en 2018 à Rennes (Ille-et-Vilaine), le bail réel solidaire permet l'accès à la propriété à moitié prix. 578 projets ont vu le jour dans la métropole rennaise, pour un total de 4.000 logement d'ici 2030 alors que le dispositif séduit de plus en plus de villes en France.

Anne-Lyse a pu suivre l'avancée des travaux à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) et choisir, avec les autres futurs propriétaires, les revêtements des parties communes.

Lille, Lyon et même Paris, début avril, ont importé ce dispositif d'accession sociale à la propriété lancé à Rennes (Ille-et-Vilaine) en 2018. Le bail réel solidaire attire de plus en plus d'acheteurs qui deviennent propriétaires à moitié prix en répondant à des critères de revenus.

40 mètres carrés au cœur de la métropole pour 89.000 euros

Depuis trois ans, 578 projets ont été validés dans la métropole rennaise. 266 projets vont voir le jour en 2021, comme celui d'Anne-Lyse. Cette jeune Cessonnaise de 27 ans va pouvoir prendre son indépendance grâce à un prêt à taux zéro, l'un des avantages du bail réel solidaire (BRS). "Devenir propriétaire pour la première fois, sans le BRS, ça n'aurait pas été possible dans l'immédiat. Plutôt que de payer des loyers, là, les sommes engagées ne sont pas perdues car on peut revendre le bien."

Anne-Lyse va donc emménager d'ici l'automne dans un T2 neuf de 40 mètres carrés pour 89.000 euros au cœur de la métropole rennaise. Et si la jeune Cessonnaise veut un jour fonder une famille, elle pourra rester dans le dispositif : le promoteur lui proposera un logement plus grand.

Propriétaire du bâti mais pas du foncier

La jeune femme devra alors trouver un acquéreur qui respectera les mêmes critères de revenus qui lui ont permis cette accession sociale à la propriété. Le cas échéant, l'organisme foncier solidaire rachètera le bien.

Les acheteurs bénéficiant d'un bail réel solidaire deviennent propriétaires du bâti mais pas du foncier. "Les ménages sont propriétaires de leur logement mais ne sont pas propriétaires du sol qui reste propriété de l'office foncier solidaire pour une durée de 99 ans", précise Honoré Puil, vice-président de Rennes métropole en charge du logement.

60% du logement neuf influencé par la collectivité

Ce dispositif a coûté cinq millions d'euros à la métropole rennaise depuis son lancement. "C'est une somme que nous serons probablement amenés à augmenter car on voit qu'il y a un intérêt pour ce produit et il y a beaucoup de couches moyennes de la population qui peuvent entrer aujourd'hui dans les critères de l'accession sociale à la propriété", explique Honoré Puil.

Selon le vice-président en charge du logement, 60% du logement neuf est aujourd'hui influencé par la collectivité. Il vise jusqu'à 4.000 logements en bail réel solidaire d'ici 2030 dans la métropole rennaise.