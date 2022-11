La Nouvelle éco : le succès fou d’un instagrammeur berruyer au million d’abonnés

“Depuis l’âge de 12 ans, je créée des communautés autour du tourisme, explique Erwann Taillard, 26 ans. Le compte Instagram les Pépites de France, je l’ai ouvert en 2018 mais j’ai vraiment commencé à publier des photos et des vidéos pendant le premier confinement à un moment où on ne pouvait pas se déplacer pour ne pas que les gens broient du noir.”

Après un DUT métiers du multimédia et de l’internet à Blois, le jeune homme, qui est originaire de Châteaudun (Eure-et-Loir) s’installe à Bourges, “une ville à taille humaine”, où il a des amis. Il travaille dans le e-commerce. Le confinement booste son activité : “Je surfais sur les tendances, j’allais sur certains produits en fonction de la demande”.

Un fort potentiel

Mais un ami entrepreneur le convainc du potentiel du compte Instagram qu’il a créé. “Au départ, je l’ai fait sans avoir l’objectif de créer une société, uniquement pour le fun”, précise-t-il. Du jour au lendemain, il plaque le e-commerce pour se consacrer à 100 % aux Pépites de France. En un an et demi, le compte passe de 275 000 à un million d’abonnés et suscite l’intérêt d’un investisseur, Jean-David Blanc, le créateur d’Allociné.

Au rythme de deux vidéos quotidiennes, le compte Instagram met à l’honneur les plus beaux paysages de France dont de nombreux sites méconnus. Erwann Taillard reçoit chaque jour des dizaines de vidéos : “C’est du donnant-donnant. Le fait de les publier sur notre compte offre une grande visibilité à ces vidéastes.”

Quel modèle économique ?

Le modèle économique, lui, repose sur des partenariats avec des sociétés en lien souvent avec l’hébergement. Et la marque est en plein développement : “Depuis mi-septembre, nous avons créé une application dont une partie sera payante. Nous avons aussi sorti un livre qui s’est vendu à près de 15 000 exemplaires et qui se serait sans doute vendu davantage si nous n’avions pas été confrontés à des pénuries de papier”, confie l’instagrammeur. Ce succès va générer la création d’une collection de livres déclinée notamment par région avec quatre publications prévues l’an prochain.