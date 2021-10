La Nouvelle Eco - Le succès fou de la Pantouflerie et compagnie, à Limoges

On se met à l'aise ce matin dans la Nouvelle-Eco, en poussant la porte d'une nouvelle boutique à Limoges : la Pantouflerie et compagnie. Un créneau bien spécifique pour lequel il y a visiblement une très forte attente des clients. Au point qu'il est parfois difficile de satisfaire tout le monde.

Dès l'ouverture de leur magasin, le 7 septembre dernier, Nathalie et Philippe Vaysse ont senti qu'ils avaient misé sur le bon filon avec la Pantouflerie et compagnie, installée rue Adrien Dubouché à Limoges. Comme son nom l'indique, la boutique propose toutes sortes de chaussons, des traditionnelles charentaises aux espadrilles, en passant par divers autres modèles de pantoufles et les clients sont nombreux à venir s'approvisionner chez eux. "La pantoufle, c'est tendance !" s'enthousiasme Philippe Vaysse.

La demande est plus forte que l'offre.

Cet engouement pour les pantoufles est en grande partie lié aux divers confinements et au télétravail durant la crise sanitaire. Une période durant laquelle chacun s'est mis à l'aise à la maison et toutes les générations se sont laissées emportées selon le co-propriétaire de la boutique. "Les jeunes s'intéressent fortement à la charentaise par exemple et toute l'activité, toutes les fabrications sont en surchauffe, parce que la demande est plus forte que l'offre."

Il faut dire que la fabrication des charentaises n'est pas automatisée et les opérations manuelles prennent du temps. D'ailleurs si on veut mettre de nouvelles pantoufles au pied du sapin cette année, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre : "il ne faut pas attendre fin décembre parce qu'il y en aura pas pour tout le monde."

Des pantoufles made in France pour la plupart

Parmi les multiples références proposées par la Pantouflerie et compagnie, de nombreuses marques françaises sont présentes. A commencer par Erel, un fabricant de Limoges, présenté par Philippe Vaysse comme "le Weston de la pantoufle", en référence au chausseur de luxe limougeaud. La boutique se fournit aussi auprès de fabricants en Charente évidemment, mais aussi en Dordogne et dans l'Indre.

"On essaye de mettre en avant les marques françaises, mais après, pour avoir un choix un peu plus étendu, on a sélectionné des fabrications européennes avec des critères sociaux et environnementaux." Un critère très important pour le couple qui a aussi misé sur le made in France et la production très locale jusque dans les moindres détails de l'aménagement de sa boutique. Pour l'agencement, il y a des élément en châtaignier du Limousin, les poignées de porte viennent du porcelainier Mérigous, à Feytiat et la boutique est truffée de petits rappel autour du savoir-faire de Limoges. "C'est important, c'est nos racines. En fait, je dirais que dans la grande lessiveuse de la mondialisation, c'est bien d'avoir des repères comme ça."

Une reconversion prometteuse

Si Philippe Vaysse se sent bien dans ses pantoufles aujourd'hui, c'est parce que, tout comme sa femme, il a changé de vie professionnelle et s'épanouit davantage dans cette nouvelle activité. "On avait besoin de ça. Moi, je travaillais dans une société de 4.000 salariés, avec des actionnaires de fonds de pension américains qui détenaient l'entreprise. J'avais envie d'être créateur, sans avoir 36 personnes autour de moi pour me dire de faire telle ou telle chose."

C'est très addictif les pantoufles !

C'est donc un nouveau souffle et une passion qui portent désormais le couple. "C'est très addictif les pantoufles !" assure-t-il, mi-amusé, mi-sérieux. "Derrière, on sent tout de suite les hommes ou les femmes qui ont fait ces produits." Une histoire humaine qui ne fait que commencer pour la Pantouflerie et compagnie.