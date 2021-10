La nouvelle éco : le supermarché participatif de Nancy se déconfine

Le premier supermarché participatif de Nancy ouvre ses réfrigérateurs et ses portes ce samedi, une coopérative où chaque coopérateur s’investit trois heures par mois pour tenir la caisse, ranger les rayons, faire le ménage, passer les commandes… Le concept de la Grande Epicerie Générale est basé par le partage des tâches entre les coopérateurs qui sont donc acteurs mais aussi les seuls clients et cette petite ruche a un peu souffert de la crise sanitaire avec moins de convivialité et plus de réunions en visio.

Un magasin qui se déconfine, et si les masques restent de rigueur, chacun s’active dans les 300 mètres carrés de magasin à deux pas de la Meurthe, avenue du 20ème Corps à Nancy, à côté de la Maison de l’emploi.

Plus de vrac et un comptoir de découpe de fromage

Si le projet a vu le jour en 2016 avec quelques dizaines de nancéiens, aujourd’hui, la coopérative est détenue par 290 coopérateurs, tous actifs dans les rayons - c’est le principe du magasin – et compte plus de 1700 produits référencés. Un rayons fruits et légumes qui fait la part belle au bio, mais aussi de l’épicerie sèche, de la viande, des produits laitiers, des cosmétiques et des produits d’entretien.

Une coopérative qui évoque ses développements futurs : plus de vrac mais aussi des ateliers pour faire soi-même ses cosmétiques ou ses produits ménagers. Un magasin qui privilégie les producteurs locaux et qui rentre de nouveaux produits en rayon toutes les semaines.

Pour Christelle Chevalley, la présidente de la coopérative : « Chacun donne trois heures toutes les quatre semaines et on a vraiment beaucoup plus de place pour développer notre offre de produits et de services. L'offre de produits, ça va être beaucoup plus de vrac, alimentaire et hygiène et également un comptoir de découpe de fromage et on étudie la possibilité d’un atelier de réparation de vélos, un atelier de réparation d'électroménagers, des ateliers pour fabriquer ses cosmétiques soi-même… ».

Une coopérative qui ouvre ses portes ce samedi 9 octobre, de 9h30 à 17h30 et fête son premier anniversaire dans des locaux plus spacieux, avenue du 20ème Corps. Un anniversaire en musique et en présence de producteurs locaux qui feront déguster de la bière de Nancy, de la viande lorraine ou des yaourts meusiens.

Il existe plus de 50 magasins participatifs de ce type en France, tous indépendants, et notamment Graoucoop à Metz, Coopalim à Strasbourg ou encore Les oies sauvages à Colmar.

