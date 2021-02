La nouvelle éco : le tarnais Compobaie retourne à sa famille fondatrice

Basée à Marssac-sur-Tarn près d'Albi, Compobaie est spécialisée dans la construction de blocs baies en béton équipés de menuiseries extérieures, et de fermetures,pour les maisons individuelles et les logements collectifs. Au départ, il s'agit d'une entreprise familiale fondée par Jacques Anglade en 1989, qui connait un succès national. Elle a alors une dizaine de sites partout en France, c'est un nom connu en Occitanie et au-delà dans le domaine de la construction. Mais la crise des sub-primes passe par là et en 2009, un fond d'investissement rachète Compobaie.

Plus de dix ans après, en mars 2020, Jacques Anglade et ses trois enfants reprennent en main l'entreprise sortie officiellement de sa procédure de sauvegarde. Séverine Anglade, la fille du fondateur raconte à France Bleu Occitanie cette belle histoire de reconquête.

Aujourd'hui, Compobaie emploie 140 personnes sur ses quatre sites, à Réalmont et Marssac dans le Tarn, dans l'Hérault et en Haute-Loire.

