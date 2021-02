La Nouvelle Eco : le télétravail fait exploser les ventes de mobilier de bureau

Le confinement a changé nos habitudes de vie. Des millions de salariés ont dû s’adapter pour travailler à la maison. Une enquête réalisée par l’Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de travail montre que les télétravailleurs ont besoin d’un espace de travail fonctionnel et dédié. Du coup, les ventes de mobilier de bureau s’envolent, et les fabricants doivent faire preuve d’inventivité pour optimiser les recoins non utilisés.

Pour Philippe Dubrana, directeur du magasin Ikéa de Toulouse, ce réaménagement de l’espace bureau dans la maison n’est pas une mode passagère, mais une nouvelle tendance durable qu’il faut prendre en compte.

Est-il vrai que vos rayons bureaux et chaises de bureaux sont dévalisés ?

Dévalisé, c’est un bien grand mot, mais c’est vrai que nous assistons à un vrai phénomène sur les besoins d’équipement en bureau, en fonction télétravail. Nos clients ont de gros besoins dans ce domaine. Nous sommes très observateur des situations de vie, les différentes périodes de confinement ont vraiment créé de nouveaux besoins à la maison. De réorganisation de l’intérieur, pour créer un espace télétravail, soit pour une personne, mais aussi pour toute la famille, puisque les étudiants doivent aussi travailler en distanciel, cela touche tous les foyers.

C’est une vraie révolution dans notre intérieur ?

C’est une vraie évolution dans notre mode de vie. Pour nous, c’est vraiment une évolution durable. C’est quelque chose qui a changé subitement. C’est pour ça qu’on a déjà transformé notre offre en magasin pour avoir des espaces dédié à cet espace de travail dans la maison.

Quels aménagements proposez-vous ?

Nous proposons des espaces de travail en fonction de la place dans la maison. Nous proposons des solutions pour des petits espaces, parce que tout le monde n’est pas à même de pouvoir dégager quelques mètres carré pour créer un espace de travail. Donc c’est comment l’adapter aujourd’hui pour sortir de son lit et de son canapé, et avoir un espace ergonomique et avec des besoins d’organisation spécifiques.

Ce sont par exemple des bureaux qui sont adossés à des rangements armoire, adossé à des espaces pourquoi pas dans la cuisine, dans un coin de chambre. On propose de multiples solutions qui vont au-delà du simple bureau et de la chaise de bureau. Même si la chaise de bureau dans la position ergonomique de travail est un élément essentiel.