La nouvelle éco : le télétravail, une pratique qui divise les salariés un an après sa "normalisation"

Le 17 mars 2020, avec le début du confinement, le télétravail a pris ses quartiers dans les foyers français. Mais tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon.

"Boire son thé le matin, j'ai apprécié ces moments-là." Christine accompagne les jeunes dans leur recherche d'emploi à Amiens. Depuis un an, elle a volontairement adopté le télétravail comme nouveau mode de fonctionnement et n'a pas remis les pieds au bureau. "On est plus libre de faire des pauses. Après le déjeuner, j'ai la chance d'habiter à la campagne alors je peux aller marcher les jours de soleil. Je ne faisais jamais ça au travail parce qu'on est pris par les mails, par le téléphone etc. On fait une courte pause pour déjeuner après on repart à ses activités." assure la mère de famille.

Depuis, elle n'a pas raté une seule journée de travail, même quand le réveil était mouvementé : "Une fois je suis venue travailler sans me doucher et m'habiller, le réveil n'avait pas sonné mais personne ne pouvait le voir au téléphone et en plus ça permet de ne pas arriver en retard (rires)." raconte Christine.

Un système "anti-pédagogique"

Ce maître de conférence en histoire contemporaine à l'université d'Amiens ne prend pas a chose avec autant de légèreté. "Le contact était rompu avec les étudiants, les travaux dirigés se faisaient en direct mais sans vidéo parce que les étudiants n'avaient pas envie qu'on voit leur chambre universitaire." témoigne David Bellamy.

"Contrairement à ce que beaucoup pense, un cours ne peut pas être donné à distance. Il est important de capter l'attention des étudiants par les yeux, de palper l'ambiance dans l'amphithéâtre pour savoir s'ils suivent ou pas, de les accompagner." ajoute le professeur du campus de la Citadelle.

Un système anti-pédagogique pour les facultés selon David Bellamy, mais bénéfique pour les salariés français : selon l'institut Sapiens, le télétravail aurait fait grimper leur productivité de 22%, notamment grâce à la réduction des temps de trajet domicile-bureau.