La Nouvelle Éco : le temps partagé, une solution face aux difficultés de recrutement ?

Présente sur les deux départements berrichons et la Haute Vienne, l’association Alisé répond aux besoins à temps partiel des entreprises sur certains postes. Un levier que certaines ne pensent pas toujours à activer.

L’idée n’est pas neuve mais elle refait surface ces temps-ci au moment où de nombreuses entreprises connaissent des difficultés à recruter. “Il serait bien que les entreprises aient une approche un peu différente : quand elles ont un besoin, qu’elles ne pensent pas tout de suite qu’il leur faut une personne à temps complet”, estime Dominique Mellet, directeur du groupement d’employeurs Alisé (Action locale initiative salariés employeurs).

Créée en 1997, cette association répond aux besoins à temps partiel des entreprises - principalement des PME - tout en permettant aux salariés par la mutualisation de travailler s’ils le souhaitent à temps complet. Une façon de lutter contre la précarité.

Deux cents entreprises adhérentes

Avec ses sept salariés, Alisé est présent sur trois départements (Cher, Indre et Haute Vienne) avec des bureaux à Vierzon, Bourges, Châteauroux et Limoges. Elle compte 200 entreprises adhérentes auprès desquelles elle met à disposition une centaine de salariés dans le cadre d’une convention tripartite. 80 % de ces salariés sont en CDI.

L’essentiel de l’activité (90 %) d’Alisé se fait sur des fonctions supports : postes administratifs, comptabilité, ressources humaines, communication, qualiticiens, informaticiens... Le principe est de permettre à une entreprise de s’offrir des compétences que seule elle ne pourrait pas, et ce de façon durable. Les 10 % restants de son activité se font sur des métiers de production avec une démarche d’inclusion.

Si la reprise est là, Dominique Mellet constate encore “de la prudence” et “un certain attentisme par rapport à l’évolution de la situation économique et sanitaire” de la part des PME. Toutefois, Alisé a enregistré son meilleur résultat de l’année en novembre avec 110 salariés mis à disposition, soit 65 ETP (équivalent temps plein). Un des objectifs d’Alisé en 2022 : trouver de nouvelles entreprises susceptibles d’être intéressées par cette formule du temps partagé.