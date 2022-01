La nouvelle éco : le Toulousain Antabio à la tête d'un consortium français sur l'antibiorésistance

La société pharmaceutique installée à Labège (Haute-Garonne) est désormais à la tête du groupement Arpège, composé notamment de BioMérieux et de la Toulouse School of Economics. Le but : travailler sur la résistance aux antibiotiques.