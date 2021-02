La nouvelle éco : le toulousain Casol spécialisé dans la rénovation énergétique entre en bourse

Spécialisé dans les travaux d’isolation thermique, le groupe toulousain ne connait pas la crise. Il ouvre une plateforme qui met en lien artisans et particuliers, et va entrer en bourse pour mieux accompagner sa croissance.

Vous voulez bien isoler votre maison, mais comment faire ? Le groupe toulousain Casol fondé en 2016 est spécialisé dans les travaux d’isolation et le conseil pour la rénovation énergétique. Il va bientôt entrer en Bourse, c’est une première dans ce secteur très prometteur.

Dans la jungle des propositions d’isolation des combles à 1€, l’entreprise a pour ambition de guider le consommateur, et l’aider à capter les aides à la rénovation et trouver les bons artisans., explique Hugues Castro, le co-fondateur du groupe Casol

Le groupe Casol né à Toulouse va bientôt ouvrir une plateforme pour mettre en lien artisans et particuliers pour la rénovation énergétique. Qu’est-ce que vous proposez exactement ?

C’est notre activité initiale, nous proposons des travaux d’isolation, extérieur, intérieur, isolation des combles perdus. Le chauffage avec la pause et l’installation de poêles à granules, et les systèmes de ventilation VMC simple flux ou double flux. Notre groupe est en pleine croissance, nous sommes certifiés, nous disposons de toutes les qualifications pour les travaux de rénovation énergétique. Nous avons doublé notre chiffre d’affaire en 2020 pour clôturer l’exercice à 2 millions d’€, et nous prévoyons à l’horizon 2023 avec les partenariats que nous avons mis en place un chiffre d’affaire de 48 millions d’€. Donc c’est une entreprise très ambitieuse, et en pleine croissance.

On entend beaucoup parler des fameuses arnaques à l’isolation à 1€. Des entreprises comme la vôtre il y en a beaucoup, qu’est-ce qui vous différencie ?

Ce qui nous différencie des autres, c’est que nous sommes les seuls à accompagner le client de A à Z. Un vrai diagnostic énergétique, personne ne le propose. Aujourd’hui, c’est vrai qu’il y a des sites qui proposent aux particuliers de connaitre des artisans certifiés RGE, mais cela s’arrête là. Il y a des sites qui proposent aux bénéficiaires les aides auquel ils ont droit, mais cela s’arrête là.

Nous , quand nous disons rénover en toute tranquillité, c’est que la plupart des personnes qui doivent engager des travaux, soit elles ont peur de se faire avoir par une entreprise, soit elles ne connaissent pas les aides auquel elles ont droit pour financer les travaux. Nous, on fait le lien entre les deux, mais on se charge aussi de faire contrôler les travaux par un organisme Cofrac, qui permet au client de s’assurer que les travaux qui ont été réalisés sont totalement conformes avant de régler quoique se soit. Proposer une offre globale dans l’éco-rénovation, c’est très important, d’autant qu’on entend souvent parler des dérives sur l’isolation à 1€ ou sur d’autres postes.

Vous allez entrer en bourse, ça vous apporte quoi ?

Oui , le groupe Casol a fait le choix de s’introduire en bourse sur le marché Euronex , pour plusieurs raisons. Pour accompagner notre croissance sur le plan national, mais également pour nous apporter de la crédibilité, puisqu'à ce jour le groupe Casol compte 21 collaborateurs. Nous prévoyons d’embaucher 80 collaborateurs de plus en 2021 , principalement sur la région toulousaine, à des postes de conseillé en rénovation énergétique, technicien ou animateur.

Hugues Castro, le co-fondateur du groupe Casol Copier

Le Groupe Casol va lancer une plateforme internet pour mettre en lien artisans et particuliers. Elle sera en ligne le 15 mars prochain. Certains de ses salariés seront bientôt présents sur les stands d’une grande enseigne nationale de bricolage, la signature du partenariat est imminente.