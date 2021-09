La nouvelle éco : le Toulousain Cozynergy poursuit sa croissance dans la rénovation énergétique

C'est un des secteurs qui ne connaît pas la crise. Spécialisée dans la rénovation énergétique, Cozynergy vient encore de voir son chiffre d'affaires augmenter. Il était de 14 millions d'euros en 2020, il devrait dépasser les 20 millions en 2021, indique Nicolas Durand, le fondateur. En 2020, la croissance est même de 100% : "on a doublé le nombre de clients" explique le PDG.

La société toulousaine propose des solutions complètes pour les rénovations de logements : isolation, chauffage, ventilation, etc. Un secteur boosté par les aides du gouvernement, bien décidé à en finir avec les passoires thermiques. Et le potentiel est immense pour les professionnels : on estime à 7 millions le nombre de logements mal isolés en France. Côté chantiers, "le plus gros reste à venir" estime Nicolas Durand.

Les banques entrent au capital, une centaine d'embauches prévues à Toulouse

Dans cette dynamique, Cozynergy vient de s'associer au groupe BPCE (Banque Populaire - Caisse d'Epargne), qui vient de prendre 90% du capital. Une opération qui va appuyer le développement de l'entreprise toulousaine, mais aussi améliorer son rayonnement. Les conseillers bancaires de BPCE devraient ainsi proposer à leurs clients les solutions de Cozynergy.

Une aventure qui va forcément avoir un impact positif sur l'emploi, et sur les effectifs de Cozynergy, implantée partout en France avec neuf agences régionales. "On a prévu d'ici 2025 plus de 200 embauches, dont plus de la moitié sur Toulouse, au siège de la société", détaille Nicolas Durand.