La Nouvelle éco : un Toulousain lance un jeu d'adresse baptisé Bibock

On vous aide à préparer l'été ce matin sur France Bleu Occitanie puisque, dans la Nouvelle éco, on vous présente Bibock. Un jeu d'adresse lancé par le Toulousain Geoffrey Esnault. Cet ancien dessinateur industriel reconverti depuis la crise Covid dans la création de jeux présente ce jeu de lancer et d'adresse 100% français qui sera mis en vente cet été. Le mölkky n'a qu'à bien se tenir. Présentation.

Bonjour Geoffrey Esnault, en quoi consiste votre jeu Bibock?

C'est un jeu qui allie chance et talent, qui est à la fois compact, facilement déployable et pour tout âge. Du coup, le but du jeu est de rapprocher les bocks de sa couleur au plus proche du maître pour marquer des points, voire de grimper sur le maître pour maximiser le nombre de ses points. Attention à ne pas retourner ses bocks car la subtilité réside dans ce jeu que d'un côté du palet, il y a une couleur rouge et de l'autre côté du palais, il y a un bock bleu. Donc du coup, si le palet se retourne, vous allez donner des points à l'équipe adverse. Et de plus, à la fin de chaque mène, tout ce qui est rouge est récupéré par l'équipe rouge et tout ce qui est bleu est récupéré par l'équipe bleue. Il y a donc deux façons de gagner au Bibock. Soit on marque seize points ou plus lors de différentes mènes, soit on récupère l'intégralité des palets en jeu.

Ça se joue de préférence en extérieur. C'est un peu comme le palet breton pour avoir un ordre d'idée?

C'est exactement ça. Ça se joue sur tout type de sol meuble en extérieur, effectivement, pour profiter du plein air.

Et comment vous est venue cette idée et ce nom aussi?

Bibock, en fait, c'est qu'il y a deux couleurs comme bicolore et le nom du palet s'appelle un bock. Et après, comment m'est venue cette idée? C'était lors de mon anniversaire. Pour mes 30 ans, je voulais réunir à la fois ma famille et mes amis et je voulais créer une activité ludique, conviviale ou tout le monde puisse se mélanger les uns aux autres et passer un moment agréable en plein air.

Justement, c'est une fabrication 100 % française. Ça aussi, c'est important pour vous?

Oui, le bois arrive de forêts gérées PEFC. (Le label PEFC garantit ainsi au consommateur que le produit qu’il achète est issu de sources responsables et qu’à travers son acte d’achat, il participe à la gestion durable des forêts.) C'est un label qui sécurise toutes les forêts françaises. Le packaging est fait également dans le Gers, c'est tout ce qui est imprimerie est fait dans la région toulousaine.

Un mot aussi de vous Geoffrey Esnault, vous êtes Toulousain, dessinateur industriel. C'est une reconversion suite à la crise Covid?

Oui, j'ai longuement travaillé dans l'industrie automobile et également dans l'industrie aéronautique. C'est pourquoi je vis sur Toulouse. Et effectivement, après moi j'ai été papa, donc on se remet un petit peu en question. Après, il y a eu le Covid. Puis après il y a eu un plan social économique dans ma société. Donc ça a été encore une étape de plus sur ma reconversion dans la fabrication de jeux en bois.

Alors ça va être commercialisé quand? En Occitanie, partout en France? On a un ordre d'idée du prix?

Au niveau du prix, ce sera entre 35 et 40 € prix public. Aujourd'hui, on peut d'ores et déjà le trouver sur la plateforme Ulule en précommande. Et ça sera disponible sur mon site internet à partir de milieu de cet été.

Vous pouvez soutenir financièrement la création de Bibock via la plateforme Ulule. Toutes les infos sont à retrouver sur francebleu.fr