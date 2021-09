La nouvelle éco : le Toulousain Newrest gère la restauration des TGV depuis 2013

C'est un géant mondial de la restauration et il s'occupe aussi des wagons-bars de la SNCF, dans les TGV. À l'occasion de la journée spéciale "40 ans du TGV" sur le réseau France Bleu, le Toulousain Olivier Sadran, patron de Newrest, est l'invité de la Nouvelle Eco de France Bleu Occitanie.

Depuis novembre 2013, le groupe toulousain Newrest est le prestataire restauration de la SNCF pour ses TGV et ses Intercités. Partenariat renouvelé en juin dernier, pour cinq ans pour les TGV, pour trois ans dans les Intercités. En huit ans, Olivier Sadran le co-président et fondateur de Newrest peut s'enorgueillir d'avoir reléguer l'image du sandwich-SNCF aux oubliettes.

Newrest a, dès 2014, introduit des produits frais dans les trains et fait venir des chefs étoilés pour booster ses recettes à bord, comme le toulousain Michel Sarran. Les uniformes des baristas ont été revus, eux-mêmes ont été formés.

Le challenge des années futures c'est supprimer le plastique à bord et favoriser le sourcing des produits.

Le groupe prévoit de développer la digitalisation de l'offre à travers l'installation de bornes de précommande pour réduire le temps d'attente.

Créé en 1996 sous le nom de Catair par Olivier Sadran connu à Toulouse pour avoir présidé le Toulouse Football Club pendant près de 20 ans, le groupe Newrest intervient dans de nombreux secteurs de la restauration que ce soit dans les avions, les trains, les aéroports ou les autoroutes. Le groupe emploie près de 30.000 personnes dans le monde et a fait d'Olivier Sadran l'une des personnalités les plus riches de Haute-Garonne. Il est avant tout le premier acteur mondial indépendant du catering aérien mais il est aussi leader dans la restauration des trains à grande vitesse et dans les trains de nuit grâce à son partenariat avec les Autrichiens d'OBB.