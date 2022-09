La nouvelle éco : le tourisme repart dans la Loire, avec neuf millions de visiteurs à la journée cet été

Neuf millions de personnes ont passé au moins trois heures à faire du tourisme dans la Loire entrai mai et août 2022, selon le bilan estival de l'agence de développement touristique de la Loire (+37% par rapport à 2019, année de référence). "Ce sont essentiellement des excursionnistes de la région, principalement du Rhône (28%)", commente Emmanuelle Collin, la directrice de l'agence.

Une journée dans la Loire, pour randonner, faire des activités de nature ou visiter des sites culturels, d'après les statistiques de l'agence de développement touristique de la Loire. Mais pourquoi ces touristes ne passent-ils pas plus de temps dans le département ? "On est en carence d'hébergement sur certains territoires, mais l'autre explication c'est que les visiteurs ne font pas forcément aux limites administratives des territoires, et ils se baladent à une heure ou deux heures de leur hébergement", répond Emmanuelle Collin.

Selon elle, il y a un travail à mener sur l'image de la Loire, et sur sa notoriété, "plutôt pour les gens qui sont plus loin de la Loire; les départements limitrophes situent bien la Loire et la connaissent un peu, c'est moins vrai pour les départements lointains".