La nouvelle eco : le trafic colis explose depuis le début du confinement à la Poste des Deux-Sèvres

Avec le confinement, les Français ont changé leur façon de consommer : plus de e-commerce. Résultat, pour la poste en Deux-Dèvres, le trafic colis a fait un boom. Et ça a continué après le déconfinement. + 50% de croissance.

Dans la nouvelle éco ce matin on s'intéresse au trafic colis qui a explosé à la Poste depuis le début du confinement. Et pour cause, à la poste confinement ou pas, il n'y a pas eu d'arrêt de l'activité ! C'est même une période où la Poste a connu une croissance, une forte croissance insiste Philippe Terrassin, directeur de la plateforme distribution de la Poste à Niort...

"Pour nous, ça a été Noël en mars et en avril. On a eu le même trafic colis qu'en fin d'années pendant ces mois de confinement"

Pendant le confinement, les Français sont passés par le e-commerce pour faire leurs courses et s'équiper. "Et comme on était les seuls ou presque à livrer, explique Philippe Terrassin, on a connu _une croissance de +50%_". C'est un phénomène auquel la Poste s'était préparée, mais de là à faire mieux qu'à Noël, ça, personne ne l'avait imaginé, ponctue-t-il avant de donner un exemple sur Niort même :

L'an dernier sur Niort, la poste distribuait 67.000 colis en avril. Là , on a livré 88.000 colis en avril, 122.000 en mai et 116.000 en juin.

Et cette explosion de la livraison de colis a continué après le déconfinement, ce qui est plus étonnant !

D'habitude le mois d'août est un mois plus calme, mais là les gens ont pris l'habitude de commander et ils l'ont gardé pendant leurs vacances

Résultats : +35% en juillet et +30% de croissance en août. A Niort, pour assumer la hausse des livraisons de colis, la Poste a dû réorganiser ses effectifs. Comme le trafic courrier était en baisse, la direction a réaffecté des personnels de ce service au pôle distribution des colis : 10 facteurs supplémentaires sur les colis et des véhicules supplémentaires pour assumer les livraisons paquets.

Dans les Deux-Sèvres, la plateforme distribution de la Poste à Niort, c'est 350 personnes en tout, et 160 tournées.