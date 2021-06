La nouvelle éco : le traiteur de Cosnac, les Garennes du Gour, retrouve enfin les grandes tables

Les traiteurs ont particulièrement souffert durant les confinements. L'absence de rassemblements importants, tels les mariages, séminaires et autres les a beaucoup pénalisés. Même s'ils avaient un peu d'activité avec les plats à emporter notamment ce redémarrage était très attendu souligne Arnaud Reynier, le patron des Garennes du Gour à Cosnac près de Brive.

Quelques mariages à domicile

"Depuis trois semaines, un mois on a retrouvé une activité de traiteur de réception complète" explique-t-il. Les appels sont de plus en plus nombreux pour des commandes de buffets, de repas, de cocktails à livrer ou a domicile. Il a également déjà fourni quelques mariages, à domicile, dit-il, puisqu'il y a encore deux semaines ceux-ci ne pouvaient avoir lieu dans sa salle ou en salle polyvalente. Mais il a déjà des commandes pour des repas de mariages ou de communions qui auront lieu dans des grandes salles.

Un cuisinier en moins

Il en a même beaucoup trop. "Les gens ça fait un an qu'ils se retiennent, qu'ils ne sortent plus, et donc maintenant ça arrive tout d'un seul coup. Ils veulent tout, tout de suite". À tel point qu'il a dû refuser certaines commandes. "Quand on fait trois repas par samedi soir ou dimanche on ne peut pas en faire d'autres". Une difficulté supplémentaire pour répondre aux commandes est le manque de personnel. Il y a deux mois l'un de ses cuisiniers est parti et Arnaud Reynier n'a pas trouvé à le remplacer. "C'est très compliqué de retrouver des cuisiniers ou des serveurs". Et le patron sait qu'il n'est pas le seul dans ce cas sur le bassin de Brive.