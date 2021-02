A Mormoiron, un fabricant de vélo veut que les cyclistes prennent conscience qu'un vélo en acier français soudé artisanalement au pied du Ventoux est plus durable qu'un cadre carbone importé d'Asie.

La nouvelle éco : le vélo haut de gamme durable et local 100% Ventoux

A Mormoiron, un passionné fabrique des vélos haut de gamme en acier français. Les vélos Mont Ventoux 1897 permettent de pédaler local et durable.

Après avoir roulé dans les pelotons Elite 2, Benoit Jouffret défend des "vélos 100% pays du Ventoux". Il constate que la crise sanitaire a freiné le nombre de commande de vélos sur-mesure mais il perçoit une envie de pédaler sur un vélo durable.

Vélo artisanal, local et durable

Le 1897 inscrit sur le cadre des vélos de Benoit Jouffret correspond à l'altitude de la route au pied de la tour du Ventoux. Il n'a pas senti l'élan pour le vélo né pendant la crise sanitaire. Certains clients ont annulé leur commande : "une personne qui a perdu son emploi a différé une commande de vélo. C'est aussi difficile pour ceux qui ne peuvent pas travailler comme les bars et les restaurants, pourtant ces gens font du vélo". L'artisan se félicite toutefois que d'aitres prennent conscience "qu'on dépend trop des importations venant d'Asie. Finalement, s'acheter un vélo artisanal et local est une bonne chose. Artisanal, local et surtout durable".

L'acier dure plus longtemps que le carbone

"L'acier, c'est beaucoup mieux que le carbone" explique Benoit Jouffret. Il peut détailler avec précision les avantages d'un vélo en acier, nerveux, souple et confortable face un cadre carbone "rigide et parfois volage dans les freinages".

Benoit Jouffret insiste : " un cadre en carbone ne résiste pas plus de 3-4 ans... Le carbone devient cassant en vieillissant. Les tubes en acier ont une durée de vie au delà de 20 ans. On ne sera plus là que les cadres aciers seront toujours en très bon état d'utilisation".

Acier français et soudure Ventoux

La gamme de vélo sur-mesure propose un vélo Ventoux pour les grimpeurs, un Dentelles pour les femmes, un Luberon pour les longues distance et un Alpilles pour les puncheurs. Tous en acier français: " totalement soudés au pied du Ventoux par mes soins. Pas d'intermédiaire. Ce sont des aciers français qui sont usinés en Italie pour devenir des tubes".

Benoit Jouffret assemble des vélos à partir de 4.000 euros. L'artisan réalise un cadre à vos mesures. Il se propose même de pédaler avec vous - sur les routes du Ventoux évidemment - pour étudier votre posture sur le vélo.