La Nouvelle Eco : Le Vieux Chêne à Bosdarros, foie gras et produits du sud-ouest

Le nom de l'entreprise "Le Vieux Chêne" fait référence à un vieil arbre, situé à Bosdarros, et dont on estime l'âge, à plus de 500 ans !

La Société Le Vieux Chêne est spécialisée en fabrication et vente de foie gras de canard, foie gras d’oie et produits du sud-ouest. C'est une entreprise familiale qui a vu le jour en 1989 à Bosdarros. On y découpe les canards, prépare foies gras, cèpes, plats cuisinés ou pâtés et elle emploie une une vingtaine de personnes.

L'actualité :

L'entreprise a vu arriver le confinement avec beaucoup d’inquiétudes. Pour autant, comme ses principaux clients sont les grandes surfaces le choc n'a pas été aussi rude que l'imaginait Laurent Mazerolle, le co-gérant de la société. Au contraire même, puisque la demande a été plus forte que l'année précédente à la même période. En fait, le principal souci résidait dans une éventuelle quarantaine pouvant toucher à tout moment, le laboratoire. Ce qui n'est pas arrivé. Aujourd'hui "Le Vieux Chêne" espère que pour les fêtes, les réunions de familles ne seront pas interdites.

