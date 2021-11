La nouvelle éco : le village de marques de Villefontaine attire de plus en plus

Le village de marques affiche une progression de plus de 84% par rapport à l'année 2020 et progresse aussi par rapport à 2019.

Il y a un an, les magasins étaient fermés à la même période pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Est-ce que depuis, les clients sont bien de retour ?

On est très, très heureux puisque effectivement, les clients sont de retour. On peut même dire que The Village réalise des performances qui sont tout à fait exceptionnelles puisque nous avons réalisé +34% de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2020, au 29 octobre 2021. On est également en croissance par rapport à 2019 de plus de 21%. Des chiffres tout à fait exceptionnels puisque 87% des enseignes aujourd'hui de The Village sont en croissance et 54 d'entre elles ont même des taux de croissance supérieurs à 20%.

Comment vous vous expliquez cet engouement ? Il y a eu une envie de se faire plaisir, peut être par rapport à toute la période qu'on traverse, où c'est plus large que ça ?

On ressent ce plaisir que les gens ont à retrouver The Village, mais ça témoigne aussi et surtout de la solidité du modèle économique qui a été développé ici, puisque nous sommes le seul centre au monde à proposer une offre digitale en magasin, mais également une offre digitale avec notre partenaire Whishibam. Aujourd'hui, thevillageoutlet.com réalise une progression de 181% de son chiffre d'affaires depuis le 1er janvier, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et lorsqu'on voit les chiffres aussi bien sur le physique que sur le digital, on se rend compte que le modèle était tout à fait pertinent et qu'on a encore de belles perspectives de croissance devant nous.

Vous ouvrez plusieurs nouvelles boutiques en ce moment. Il y a de la place pour se développer, pour agrandir physiquement The Village ?

Il y a avait la place et puis on a eu la chance de pouvoir poursuivre cette stratégie de développement de The Village, toujours afin d'offrir à nos clients consommateurs le meilleur des marques. On a ouvert il y a quelques semaines Longchamp, Tara Jarmon, Vanessa, Bruno et plus récemment, Desigual. On va arriver aux alentours de 130 boutiques.

Est-ce que vous savez d'où viennent vos clients ? On imagine, beaucoup de personnes qui viennent de Lyon, mais aussi du Nord-Isère ou plus loin au sud du département ?

On a évidemment, dans la reprise de l'activité une clientèle qui a été régionale qui a été un socle extrêmement solide pour nous lorsqu'il y a eu une reprise d'activité. Et on se rend compte depuis quelques semaines maintenant que la clientèle étrangère. On a énormément de clients de pays frontaliers tels que la Suisse, mais également une clientèle bien plus large que celle-ci, qui vient des Emirats Arabes Unis, de la Chine, du Japon, avec notamment la réouverture des frontières