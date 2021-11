La nouvelle éco : le village des marques de Nailloux fête ses dix ans

Vous y avez certainement déjà mis les pieds un jour, pas très loin de l'A61 entre Toulouse et Narbonne. Le "Nailloux Outlet Village" a fêté ses 10 ans, ce 23 novembre. Ce village commercial où les marques vendent leurs derniers stocks de vêtements à prix cassés s'en sort bien , malgré la crise sanitaire, et la concurrence d'internet. Précisions avec Franck Verschelle, un des fondateurs du Nailloux Outlet Village.

Dix ans après, quel bilan ?

C'est un bilan extrêmement positif qu'on peut tirer de Nailloux, puisque c'est un pari assez audacieux, initié il y a plus de dix ans par les élus du Lauragais. On est aujourd'hui à près de 12 millions de visiteurs, avec de nombreuses enseignes qui nous ont rejoints. Le bilan est d'autant plus positif que plus de 90% des enseignes qui étaient là à l'ouverture viennent de resigner pour la prochaine décennie. Donc, oui, effectivement, c'est une très belle réussite et un très beau succès.

Est ce qu'il y a une évolution depuis dix ans sur l'offre que vous proposez ?

Depuis le départ, l'évolution de l'offre est réelle parce qu'elle est conditionnée à l'évolution de la consommation. On consomme moins de textile, plus de produits de déco, d'alimentation, de bonbons, etc. Et d'objets divers. Donc, au fil des années, on a suivi la consommation. C'est dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de jean's par exemple. On a la meilleure offre de "jeanneurs" dans tout le grand sud. Il y aussi le sport, puisqu'on a Adidas qui nous rejoint la semaine prochaine sur 900 mètres carrés, et qui va compléter l'offre de Nike et Puma.

On a déjà est très forte. Donc oui, on est à chaque fois suivi par les désirs des clients, et c'est comme ça qu'on arrive à coller au mode de consommation.

La consommation a peut être encore plus changé ces deux dernières années avec le Covid, et avec Internet qui prend peut être un peu plus de place. Le village des marques continue quand même à attirer du monde ?

Il attire même de plus en plus de monde, et un monde assez varié. Sur certaines périodes de vacances, deux tiers de clients ne viennent pas de la région, voire pas d'Occitanie. Donc, en fait, on a uniquement 50% de clientèle toulousaine. Le reste, c'est beaucoup de clientèle de régions ou de départements limitrophes.

Malgré la concurrence d'Internet, on vient à Nailloux parce qu'il y a les prix bas ?

Oui, on vient d'ailleurs parce qu'il y a les prix. Mais aussi parce qu'il y a une offre de qualité, d'enseignes moyen de gamme, mais aussi premium pour toute la famille. On vient aussi parce que Nailloux est un lieu, une architecture où il fait bon flâner, il fait bon se restaurer. Il y a aussi différentes animations. Donc, c'est un lieu de destination et de transhumance.