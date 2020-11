"La nouvelle Eco" : le zoo de la Flèche reconfiné était pourtant complet dans les lodges en novembre

Le zoo de La Flèche a du de nouveau fermer ses portes au public avec le deuxième confinement. Et même si le mois de novembre, n'est pas le plus important en terme de fréquentation, tous les lodges étaient complets. De plus, le parc s'est séparé de sa mascotte, l'ours polaire mâle Taïko partit en ce début de semaine dans un zoo de Budapest

Quintana l'ourse polaire dans son bassin au zoo de La Flèche va rencontrer bientôt Aron, un nouveau mâle . © Radio France - Christelle Caillot

Certains hôtels en France sont ouverts mais le zoo de la Flèche ne peut pas accueillir du public dans les lodges car il s'agit d'une clientèle touristique et non pas d'affaires comme ça peut être le cas dans les grandes villes. Du coup, toutes les réservations du mois de novembre ont été annulées ou reportées. un coup dur car même s'il n'y a pas autant de fréquentation qu'en été au parc, tous les lodges étaient complets. Il a fallu aussi réorganiser le travail et replannifier les équipes. Plus de 50% des personnels sont en activité partielle. "Ce n'est pas simple mais comme tout le monde on s'adapte" souligne la directrice du zoo de La Flèche Céline Talineau.

Un confinement et un départ

Ce deuxième confinement marque aussi le départ pour le zoo de La Flèche de l'ours polaire mâle Taïko. C'est un départ qui était prévu assure la direction du parc. L'établissement accueille des ours polaires depuis 1999 et toutes les installations ont été refaites cette année, avec même un enclos de maternité pour la future maman (Quintana). Sauf que Taïko, ne pouvait pas être le père et dans le cadre des programmes de préservation de l'espèce il fallait qu'il quitte le zoo. "C'était un crève cœur de le voir partir mais c'était pour protéger l'espèce, on vient d'avoir de ses nouvelles et il va bien, il est bien arrivé à Budapest" souligne Céline Talineau. Un autre mâle, Aron vient d'arriver à La Flèche. Taïko sera resté sept ans au zoo de La Flèche.

