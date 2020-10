"La nouvelle Eco" : Leblanc Illuminations basée au Mans confirme ses commandes pour Noël

Vous les avez peut-être déjà vu dans certaines villes; les guirlandes des illuminations des fêtes de fin d'année commencent à être installées. La plupart de ces décors sortent de l'usine de Leblanc Illuminations, basée au Mans. La société qui emploie une centaine de personnes ne connait pas la crise; elle a même décroché de nouveaux marchés.

Au printemps dernier, les responsables de Leblanc Illuminations étaient un peu dans l'incertitude de savoir si leurs clients allaient confirmer leurs commandes. À deux mois de ce Noël 2020, les voyants sont plutôt au vert. Non seulement, l'entreprise qui emploie une centaine de personnes au Mans a bien résisté mais en plus, elle a décroché de nouveaux marchés.

"On a réussit à décrocher la ville de Poitiers que nous n'avions jamais eu; on travaille désormais beaucoup avec des villes du sud de la France comme Nice, Marseille, et Aubagne" souligne Eric Frély, le directeur commercial de chez Leblanc Illuminations.