La nouvelle éco : leçons de conduites interdites, les auto-écoles craignent la sortie de route

Le gouvernement a finalement tranché : les auto-écoles ne peuvent plus délivrer de cours de conduites pour cause de reconfinement. Les examens du permis de conduire, eux, sont maintenus au moins provisoirement. Les professionnels du secteur ne cachent pas leur colère.

"C'est déstabilisant !" Guillaume Lefèvre, le directeur du Centre Éducation Sécurité Routière (CESR) à Rivesaltes à du mal a cacher son désarroi après la décision du gouvernement d'interdire les leçons de conduite mais de maintenir les examens du permis de conduire. "C'est déstabilisant pour nous mais surtout pour nos clients. Depuis quelques jours les standards des auto-écoles explosent : les gens ne comprennent pas. Le permis de conduire c'est un vecteur d'intégration professionnel et social. La plupart des jeunes qui le passent le font parce qu’ils en ont besoin. En plus avec cette décision le coût du permis de conduire pourrait augmenter de façon assez injuste : l'élève à qui il restait deux heures de conduite avant de passer l'examen va peut-être devoir en prendre six pour se remettre à niveau une fois le confinement terminé !"

"Une situation difficile"

Pour Guillaume Lefèvre rappelle également qu'aucun cluster n'a été détecté dans une auto-école des Pyrénées-Orientales. "Dans la mesure où jusqu'ici nous n'avons pas été responsables de la propagation du virus, il aurait été raisonnable de maintenir l'activité. Quitte à mettre en place un protocole encore plus strict pour les cours de conduite. Il y a une forme d'incompréhension..."

En effet, l'arrêt de l'activité risque évidemment d'avoir des conséquences sur la santé économique des auto-écoles. "Au CESR nous avions eu des allégement et des reports de charges notamment sur la location des véhicules. Nous étions justement en train de rembourser ces sommes-là. On se retrouve là avec des charges supplémentaires à assumer alors que l'activité est réduite une nouvelle fois à néant. Ça met nos entreprises dans une situation difficile..."

L'interview de Guillaume Lefèvre est à réécouter ici.