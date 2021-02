Les 3 clubs Rotary de Vannes unissent leurs forces pour combattre la crise sociale provoquée par la crise sanitaire. Ils veulent venir en aide aux très petites entreprises et aux jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi, avec l'opération baptisée "Coup de pouce".

La Nouvelle Eco : les 3 clubs Rotary de Vannes unis pour aider les très petites entreprises et les jeunes

Face à la crise sanitaire et sociale, les 3 clubs Rotary de Vannes s'unissent pour aider les très petites entreprises et les 16-25 ans

Leur objectif tient en 3 mots : écouter, aider et orienter. "L'action menée par le Rotary club de Vannes, Vannes Atlantique et Vannes Port du Golfe, n'est pas de trouver une solution aux problèmes", explique Jean Pierre Ripoll, du Rotary Club de Vannes. "Nous voulons seulement accompagner les TPE, les entreprises de moins de 10 salariés, vers les personnes qualifiées et les organismes compétents". "La crise sanitaire contribue à creuser les difficultés", plaide Jean Pierre Ripoll. "Pour que les problèmes trouvent une solution, nous connaissons des banques, des experts comptables, des cabinets juridiques, des notaires".

Donner un coup de pouce aux jeunes de 16 à 25 ans

"Les 3 clubs Rotary de Vannes veulent aussi aider les jeunes sur la voie de l'insertion professionnelle", explique Romain Vaquette, du Rotary club, Vannes port du Golfe. "Notre accompagnement va consister à trouver un stage, aider à la rédaction d'un CV ou préparer un entretien". Les 3 clubs Rotary de Vannes ne se donnent pas de date limite pour ces aides ou conseils aux très petites entreprises et aux jeunes en recherche d'emploi ou de stage. "On sait malheureusement que la crise risque de durer et 2021 sera une année charnière pour la survie de beaucoup d'entreprises", conclut Jean Pierre Ripoll.

2 adresses contact à disposition

Les clubs Rotary mettent 2 adresses à disposition des TPE et des jeunes qui veulent être aidés : coupdepouce-TPE-vannes@rotary-bretagne-mayenne.org et coupdepouce-jeunes-vannes@rotary-bretagne-mayenne.org