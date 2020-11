La nouvelle éco : les abonnements à Clickeat explosent en cette période de confinement

En quoi le site Clickeat est-il différent de Deliveroo ou autre Ubert Eats ?

Nous, nous sommes éditeurs de logiciels. Uber Eats et Deliveroo, ce sont des market places sur lesquelles les restaurateurs vont pouvoir se référencer. Le consommateur va accéder à une application et sélectionner son restaurant. Nous, la différence, c'est qu'on équipe les restaurants et commerces de bouche de leur propre système de commande en ligne. Le gros intérêt pour eux c'est le coût, parce que c'est sans commission pour le restaurateur.

Votre site est utilisé par 1.200 restaurateurs ou traiteurs. Comment le premier confinement a-t-il joué sur son évolution ?

Lors du premier confinement, on a fait face à une explosion de la demande. On a équipé 500 restaurants. Une demande multipliée par 10 par rapport à la demande habituelle.

Ce second confinement a-t-il les mêmes effets ?

Lors du premier confinement, à chaque allocution du Président, on avait une augmentation de la demande. Et là, dès l'annonce du second confinement, ça a été l'explosion. Ça a encore doublé par rapport au sommet du premier confinement. On était sur du multiplié par 20 par rapport à une demande classique.

Les restaurateurs voient-ils également une augmentation de leurs ventes ?

Oui. Les restaurateurs qui se mettent à la commande en ligne ont un chiffre d'affaire qui augmente en moyenne de 10 à 20%. Mais pendant le confinement, comme c'est leur seul moyen de vendre, les volumes de commandes sont très importants. Les 500 clients que nous avons équipés au printemps ont généré un chiffre d'affaire de plus d'1 million et demi d'euros.