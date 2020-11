La nouvelle éco : les agences immobilières de la Loire espèrent une reprise rapide des visites

Dans l'immobilier, les mesures de reconfinement sont jugées incohérentes, et c'est surtout l'interdiction de faire visiter des biens qui est incomprise. "On peut faire des états des lieux, on peut signer une vente chez un notaire ou un bail, mais on ne peut pas faire de visite; on compense par de la visite virtuelle mais ça reste une alternative pas forcément suffisante pour pouvoir concrétiser une vente ou une location", résume François Soulier, président de l'Unis (Union des syndicats de l'immobilier) dans la Loire. Dix groupes immobiliers ont demandé la semaine dernière au gouvernement de lever l'interdiction des visites, en vain.

Un protocole pourtant "simple à respecter"

Or, cette interdiction est pénalisante au-delà de la branche immobilière d'après François Soulier : "cela bloque toute une chaîne puisque, si on ne peut pas faire de visite, _on peut bloquer une mobilité professionnelle alors qu'on sait que 40% des gens qui déménagent_, c'est pour un motif professionnel". Comme ses confrères, le président de l'Unis dans la Loire estime que ce pan de l'économie aurait pu continuer à tourner, d'autant que, poursuit-il, "le protocole dans nos activités est assez simple à respecter, dans une visite de logement on est peu nombreux, on peut garder des distances, on peut conserver le masque pendant toute la durée de la visite".

L'espoir, pour tous les professionnels de l'immobilier dans la Loire, c'est qu'il y ait un effet déconfinement comme au printemps. "On a connu une forte croissance au mois de mai, avec une grosse dynamique de transactions, et qui se confirmait de semaine en semaine", rappelle François Soulier.