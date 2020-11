La nouvelle éco : les agences web des Pyrénées-Orientales très sollicitées

Depuis quelques semaines, Pierre Navarro croule sous les demandes. Le fondateur de l'agence perpignanaise Impulsion, spécialisée dans la création de sites internet, reçoit environ trois fois plus de sollicitations que d'ordinaire. "Il y en a tellement que l'on a dû décaler certains projets, notamment dans le secteur du BTP, pour se concentrer essentiellement sur les sociétés concernées par les fermetures administratives". La plupart de ces clients souhaitent en effet se lancer dans la vente en ligne de leurs produits. "Ce sont des commerces qui souvent ont déjà un site internet mais ils veulent désormais le transformer en site de e-commerce pour proposer du click and collect et permettre aux gens de faire leurs achats avant Noël. Ils se sont rendus compte qu'avoir un site avec paiement sécurisé Carte Bleue c'était devenu indispensable. Le confinement a fait office d'accélérateur : on sent vraiment ce changement."

La situation sanitaire apparait donc comme une aubaine pour les agences web. "On compte embaucher une personne supplémentaire en alternance mais malgré tout on aimerait voir arriver rapidement la fin du confinement. Certains clients, comme les restaurants sont dans une réelle souffrance."

L'interview de Pierre Navarro est a réécouter ici.