La nouvelle éco : à Quimper, les algues alimentaires 100% locales et biologiques de Begood Alg

Le fondateur de la petite entreprise quimpéroise Begood Alg cueille, fait sécher, conditionne et vend six variétés d'algues alimentaires entre le pays Bigouden et le reste de la Cornouaille depuis 2018. Et ça marche : ses produits sont déjà en vente dans 25 magasins.

"Bienvenue dans l'atelier famili-algue", lance Lenny Gouedic, fondateur et unique salarié de Begood Alg, à Quimper. Pour accéder à ce petit atelier, on entre dans une maison cossue et chaleureuse, avant de monter jusqu'au grenier. Lenny y stocke une trentaine de sacs plastiques remplis d'algues : "Là, on a l'équivalent de 5 à 10 tonnes d'algues. Tout est fait à la main ici, il n'y a quasiment aucune machine", affirme-t-il.

Une fois séchées, les algues sont broyées puis passées au tamis : "C'est du matériel qui ressemble un peu à des tamis de chantier et ça me sert à obtenir différents calibres de paillettes d'algues." Des paillettes qui peuvent être utilisées en cuisine, "comme un mélange d'herbes de Provence ou du basilic", explique Lenny Gouedic.

25 points de vente en pays Bigouden et en Cornouaille

De la cueillette au conditionnement, il fait tout lui-même et confie : "Il faut vraiment être un passionné et ne pas avoir froid aux yeux pour se lancer là-dedans." Tout est pensé de manière durable : "Mes algues sont récoltées aux ciseaux ou à la main : on a peu d'impact sur la ressource. J'utilise des pots en verre, comme ça se recycle et se consigne (...) Je pense que c'est de plus en plus important de faire attention aux emballages. Tout a un impact donc si on peut les réutiliser c'est d'autant mieux", affirme le fondateur de Begood Alg. Ses produits sont en vente dans 25 magasins, à travers le pays Bigouden et le reste de la Cornouaille.

Les produits Begood Alg sont 100% locaux et biologiques. © Radio France - Margaux Queffélec

L'année 2020 a eu un effet paradoxal sur l'activité de Lenny : "Il y a eu une prise de conscience avec le Covid. Surtout sur le premier confinement, où les gens se sont plus rapprochés des producteurs locaux à côté de chez eux. (...) Mais les algues, ça marche beaucoup à la dégustation, à la découverte. Et ça c'était le petit point faible parce qu'avec le Covid, c'est plus dur de faire déguster sur les marchés." Toutefois, il tempère : "Mais bon, on ne peut pas s'estimer malheureux quand on voit les restaurants ou d'autres filières, qui peinent à rebondir."

Un tartare d'algues pour l'apéritif

Pour initier ses clients au goût de l'algue, il reste à Lenny sa recette magique : le tartare d'algues. Il a revisité la recette et propose trois types de produits : nature, pomme/miel ou poivrons/épices. A tartiner sur des galettes de blé noir craquantes à l'apéro ; pour accompagner son poisson ou utiliser comme un pesto, c'est une bonne manière d'approcher le produit. Les Finistériens peuvent être livrés directement par Lenny Gouedic, en commandant sur BegoodAlg.com. Et pour les autres, la société envoie également ses produits par La Poste.