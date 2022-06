La nouvelle éco : les animaleries "Zoomalia" à la conquête de l'Occitanie

C'est une animalerie en ligne qui ouvre de plus en plus de boutiques en Occitanie : Zoomalia. L'entreprise a ouvert une boutique à Foix au mois de mars. Elle a aussi des sites à Villefranche-de-Lauragais, à Revel ou à Moissac. Mais d'autres ouvertures sont prévues d'ici fin septembre à Pamiers, à Mazamet, à Caussade ou à Saint-Affrique. Miglyne Latrille, la directrice déléguée de Zoomalia, a expliqué la stratégie de l'entreprise à France Bleu Occitanie.

À la base, Zoomalia est une animalerie en ligne : c'est tout de même pratique de pouvoir se faire livrer les croquettes de son chien quand elles pèsent douze ou treize kilos. Pourquoi vous ouvrez autant de boutiques physiques ?

Nous avons voulu nous rapprocher de nos clients, être plus présents. Nous voulions aussi qu'ils puissent venir toucher le produit et avoir leurs achats immédiatement : l'immédiateté est très importante pour nos acheteurs. L'idée est aussi de leur faire partager un moment agréable dans nos boutiques, auprès de nos collaborateurs et leur permettre de découvrir de nouveaux produits auprès de personnels très qualifiés.

L'intérieur de la boutique de Villefranche-de-Lauragais - Zoomalia

Mais qu'est ce qu'on trouve de plus, en boutique, que sur votre site Internet ?

Il peut y avoir des produits différents en fonction du lieu ou nous allons nous installer. Si par exemple, nous avons un territoire sur lequel il y a beaucoup plus de chevaux, nous pouvons avoir une gamme équine un peu plus élaborée. Nous allons avoir également des services différents puisque nous proposons aujourd'hui un "dog wash" qui permet de laver son chien de façon très pratique en magasin.

La boutique de Lannemezan - Zoomalia

Et ça, forcément, c'est un peu compliqué sur Internet...

Oui, c'est assez compliqué de laver son chien sur Internet (rires), c'est même impossible ! Ce service est utile aux personnes qui ont un logement qui ne leur permet pas de laver un chien d'une taille conséquente. L'avantage du "dog wash", c'est qu'on a tout sur place : des produits comme du shampoing et une douche qui est tout à fait adaptée à nos amis les chiens.

Miglyne Latrille, le directrice déléguée de Zoomalia © Radio France - Zoomalia

Les français dépensent chaque année environ 5 milliards d'euros pour leurs animaux de compagnie. On est en 3ème position derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. C'est un marché en constante augmentation. Comment vous l'expliquez ?

Il faut savoir qu'un ménage français sur deux a un animal de compagnie et cette tendance s'est encore accentuée avec le confinement. L'animal est vraiment devenu un membre de la famille à part entière. On le voit bien dans les ventes de produits de la catégorie des accessoires. On va acheter un fauteuil pour son chien, un petit canapé, un matelas à mémoire de forme. Nos clients prennent aussi en compte les problématiques liées à la nourriture : on ne donne plus n'importe quoi à son animal. C'est un peu comme pour nous : on fait attention à ce qu'on leur donne en mettant des produits meilleurs. On va même sur des tendances bio. Beaucoup de choses évoluent avec la prise en compte du bien-être animal. En fait, on applique un peu les tendances que nous suivons nous, êtres humains, pour nos animaux.

