La nouvelle éco : les Anis de Flavigny veulent s'inviter en cuisine

Dans le monde d'après-covid, les Anis de Flavigny se rêvent dans les recettes des plus grands cuisiniers et pâtissiers. Pour convaincre les professionnels, sa directrice Catherine Troubat est sur un salon de la gastronomie bio et responsable à Lyon jusqu'à mardi 8 septembre au soir.

Dans la nouvelle éco du mardi 8 septembre 2020, on mange des bonbons et on les prend par deux ! Les Anis de Flavigny tentent d'investir un nouveau marché : celui de la restauration et de l'hôtellerie. La directrice de la fameuse entreprise de Côte-d'Or, Catherine Troubat tient jusqu'à mardi soir l'un des 230 stands du Sirha Green, un salon professionnel à Lyon, spécialisé dans la gastronomie bio et "responsable". Son objectif : convaincre des chefs cuisiniers de se servir des Anis de Flavigny dans leurs préparations.

Pouvez-vous nous présenter ce salon ?

C'est un salon avec des cafés et des restaurants qui viennent voir ce qu'ils pourraient prendre comme produits, ingrédients, matières premières. Des idées de recettes, mais tout autour des produits bio.

Pourquoi les Anis de Flavigny sont présents sur ce salon ?

Quand les pâtissiers, les cuisiniers, les boulangers passent devant notre stand, ils sont un peu étonnés. Et puis on discute, et je leur montre qu'on peut faire des desserts avec les anis, qu'on peut les travailler comme un ingrédient, comme un sucre anisé. L'intérêt pour moi c'est d'être cité à la carte de belles tables, comme on dirait "un bifteck au sel de Guérande", là ce serait "un dessert aux Anis de Flavigny". C'est une façon de faire connaître les anis autrement.

Quelle recette vous suggérez aux chefs ?

La plus simple, c'est la crème aux œufs, comme un petit Flanby à l'envers, mais avec du caramel aux Anis de Flavigny. Il y a aussi des crèmes brûlées avec une cassonade, des chouquettes, des financiers.

C'est la première fois que vous allez sur un salon à destination de la restauration ?

Pour celui-ci, c'est vraiment la première fois. J'avais un peu le tract, c'est ma première sur un salon depuis le covid et ma première au Sirha Green. Je ne savais pas s'il y allait y avoir du monde sur un salon de restaurants biologiques, ce n'est pas commun. Mais en fait, il y a plein de gastronomes de la région lyonnaise. Le covid nous a laissé l’enseignement qu'il faut chercher proche de chez soi, c'est un bon enseignement, les gens sont contents de mettre en valeur les produits régionaux

La restauration aujourd'hui représente une grosse part de marché pour vous ?

Non pas du tout. On démarre, ce sont nos premiers petits pas. On a été dans une galette des rois avec Patrick Bertron de chez Loiseau. En Bourgogne, des boulangers nous travaillent sous la forme de brioche. Ce sont des petits clins d'œil, mais c'est une minuscule part du chiffre d'affaire pour l'instant.

Le Sirha Green est un salon autour du bio, en quoi les Anis de Flavigny sont bios ?

Notre graine d'anis est certifiée bio. On a une gamme bio au sucre de canne. On est bio. Voilà 400 ans qu'on existe et on n'a pas trop touché à la recette. Vous savez, à cette époque-là, les trucs un peu zarbi, les E-je ne sais pas quoi, ça n'existait pas, donc on a un petit bonbon tout simple en fait.