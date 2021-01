La Nouvelle Eco : Les apprentis périgourdins privés d'entreprises mais pas d'examen

Dans la Nouvelle Eco, ce mardi matin, les difficultés et les inquiétudes des apprentis privés d'entreprise à cause du coronavirus. On compte 350 apprentis et lycéens en hôtellerie et restauration à Boulazac. Catherine Ranoux est la directrice des écoles de la chambre de commerce de Dordogne.