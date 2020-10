La Nouvelle Eco : chanteur-surfeur, Tom Frager, affronte la crise sans savoir de quoi demain sera fait

La culture doit vivre. C'est plus que jamais le crédo du gouvernement et des collectivités durant cette crise. Les artistes ne demandent pas mieux, mais entre incohérences et faux espoirs, Tom Frager et les autres, ne voient toujours pas le bout du tunnel.

Augmentation de 4,8 %, du budget, plan de relance à 2 milliards, maintien du chômage à 100 %, enveloppe de 100 millions d’euros, pour compenser la perte de billetterie des salles de spectacle et de cinéma, depuis près de 8 mois, pour soutenir la Culture les aides de l'état ne manquent pas. Ce n'est pas le "Federal One" de Roosevelt, après la crise de 29 aux Etats-Unis, mais tout de même. Pour autant, comme le dit Tom Frager : "maintenant, le retour à la scène et vital ! "

Les concerts, vite !

Tom Frager, le "chanteur-surfeur" de Capbreton, se veut philosophe et tente de pallier le manque de scène par l'écriture ou la composition. Les réseaux sociaux apportent une visibilité et permettent de rester au contact du public, mais ne remplacent pas les concerts. Alors si Tom Frager a du temps libre pour sa deuxième passion, le surf, comme les autres artistes il a hâte de retrouver ses fans et surtout de redevenir autonome financièrement. En clair, vivre de son métier. Pas des aides de l'état.

Tom Frager