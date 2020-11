La nouvelle éco : les ateliers d'Hubert cycles, à Reims, ne désemplissent pas depuis le mois de mars

Hubert cycles fait partie des magasins qui ont le droit d'ouvrir puisque la réparation de vélos, comme celle des voitures, est considérée comme "essentielle". Et ça se vérifie dans l'atelier du magasin, plein à craquer alors que l'approvisionnement en vélos neufs est beaucoup plus compliqué.

C'est dans un magasin quasiment vide, sans client, où l'on entend seulement la dizaine de salariés, que l'on entre. Le patron d'Hubert Cycles ne peut que constater : "Les gens respectent le confinement !", dit Willy Hubert, qui regrette d'emblée une chose, que le vélo soit autorisé pour se déplacer, mais pas pour se balader : "J'ai des clients qui ont pris 135 euros d'amende parce qu'ils étaient au bout de la coulée verte ! alors que ça ferait du bien aux gens de se vider la tête".

"Depuis le mois de mars on ne fait que des réparations, réparations, réparations !"

Son magasin est vide, mais l'atelier de réparation lui, est plein à craquer, à tel point que Willy Hubert a embauché deux personnes supplémentaires : "Temporairement, le temps que le coup de pouce vélo perdure". L'offre de 50 euros créée par le gouvernement après le premier confinement reste valable au moins jusqu'à la fin de l'année.

à lire aussi Comment bénéficier du Coup de pouce vélo de 50 euros ?

10 mois d'attente pour un vélo neuf

Si vous aviez prévu d'offrir ou de vous offrir un vélo neuf pour Noël, il est sans doute trop tard, ou tout du moins il ne faudra pas être trop difficile dans vos choix, car face à l'engouement pour la bicyclette, les usines n'arrivent plus à suivre : "Elles n'avaient pas prévu que ce serait le monde entier qui se remettrait au vélo", dit Willy Hubert qui explique : "Quelle que soit la marque, tous les vélos qui vont sortir des usines dans l'année qui vient sont déjà vendus ! On n'aura rien avant au moins juin 2021". Et les délais sont aussi très longs pour les pièces détachées.