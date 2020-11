La nouvelle éco : les auto-écoles privées d'élèves par le reconfinement

Il n'est plus possible de suivre des cours de conduite

On peut passer le permis mais les leçons de conduite sont interdites. C'est l'option choisie par le gouvernement avec le reconfinement. Une décision qui a poussé dans la rue ce mardi 3 novembre 2020 des responsables d'auto-écoles, dans le Nord ou le Loiret. Dans le Cantal, toutes les auto-écoles du département refusent depuis lundi 2 novembre de conduire leurs candidats au centre d'examen.

Les auto-écoles demandent soit à poursuivre normalement leur activité, soit à fermer totalement, pour bénéficier des aides gouvernementales. Les inspecteurs du permis de conduire vont aussi se retrouver bientôt en chômage technique, faute de candidats prêts pour l'examen.

Les élèves ne pourront pas se préparer correctement aux épreuves

Philippe Llerena, PDG des auto-écoles qui portent son nom, dirige en Alsace 14 agences et dix centres de formation, qui font travailler 230 salariés.

Il ne comprend pas le choix du gouvernement : empêcher les cours mais maintenir les examens, c'est une décision qui va pénaliser à la fois les apprentis conducteurs et leurs formateurs : "très vite, on va se retrouver devant des élèves qu'on pourrait éventuellement présenter mais avec une probabilité très faible de réussite, faute d'entrainement. Il est évident qu'un élève qui n'a pas touché un volant depuis deux semaines a peu de chances de réussir l'épreuve sans un minimum de reprise en main du véhicule juste avant l'examen devant l'inspecteur".

Philippe Llerena dénonce aussi un manque de concertation : "s'ils avaient posé la question aux auto-écoles, on aurait pu leur dire, soit, réellement, c'est dangereux et on ferme pour tout. Soit c'est tout, soit c'est rien. Mais, franchement, entre les deux, ça ne tient pas debout".

Les apprentis motards privés de leçons eux aussi

Les candidats au permis voiture sont donc privés de leçons. Tout comme les futurs motards, seuls pourtant sur leur engin. Mais les épreuves sont maintenues, à trois dans une voiture, puisqu'un formateur accompagne l'élève et l'inspecteur lors de l'épreuve, une option qui étonne la profession.

Les leçons de conduite se déroulaient pourtant depuis ce printemps selon un protocole sanitaire strict. "Si on prend des précautions, ce n'est pas plus dangereux que d'être à l'école ou dans les transports en commun!" souligne Philippe Llerena.

En période normale, en Alsace, 150 à 200 candidats tentent l’examen du permis de conduire chaque mois avec les auto-écoles Llerena.

