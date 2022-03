La nouvelle éco en Isère : cinq nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques sur l'A48

Il est désormais possible de recharger sa voiture électrique sur l'aire de repos de l'Ile Rose à Voreppe. La société AREA vient d'installer cinq points de charge, qui permettent d'alimenter cinq voitures simultanément. D'après Guillaume Hérent, directeur général délégué d'APRR et AREA, 100 % des aires de service seront équipées avec ces outils d'ici la fin de l'année 2022.

France Bleu Isère : Cette nouvelle station de recharge est à "très haute puissance", c'est comme ça qu'elle est présentée. Qu'est ce que ça veut dire concrètement ?

Guillaume Hérent : La "très haute puissance", aujourd'hui, c'est le niveau maximal de puissance de recharge. C'est ce qui garantit la rapidité de recharge d'un véhicule électrique. Là, on est sur une puissance de 350 kW. Si ça ne vous parle pas, c'est en gros plus de 100 fois la puissance que l'on a dans une prise 220 volts à la maison, par exemple. Pour nous, c'est important d'avoir de la charge très rapide sur autoroute, puisque les arrêts sur autoroute doivent être le plus court possible pour recharger. C'est un enjeu fort de disposer de ces bornes pour pouvoir rassurer les nouveaux utilisateurs de véhicules électriques.

Cette station a été installée sur l'aire de L'Ile Rose. Pourquoi à cet endroit ?

Notre objectif, à fin 2022, c'est d'équiper toutes nos aires de service, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une aire de service sur nos réseaux APRR et AREA, nous pourrons trouver à la fin de l'année une station de recharge pour les véhicules électriques. L'Ile Rose a été choisie dans ce secteur, parce qu'il y avait un manque sur les longs trajets en passant par Grenoble. L'aire qui est située juste en face sera équipée aussi très prochainement.

Ce genre d'installation, ce n'est pas gratuit. Combien ça coûte exactement d'installer ces dispositifs ?

Donner un prix est un peu compliqué, mais je vais vous donner quand même une fourchette de prix. Une station comme celle-ci, c'est à la fois du génie civil pour installer ces bornes, ce sont les équipements en eux-mêmes avec tous les transformateurs qui permettent d'amener une telle puissance. Et puis, il y a un coût non négligeable aussi d'amener de l'énergie sur l'aire. Et parfois, ça peut faire bouger les coûts de manière significative. Aujourd'hui, une station telle que vous avez à l'Ile Rose, ce sont des montants qui varient aux alentours de 700 000 à 900 000 euros à peu près.

Est-ce que c'est devenu indispensable d'avoir ce genre d'installation sur les aires de service ?

Nous le pensons effectivement. Quand on voit la progression des immatriculations de véhicules électriques, on a à peu près 10 % du parc qui est en véhicules électriques en termes d'immatriculations. Rassurer les clients qui veulent se lancer dans le véhicule électrique, c'est fournir un réseau de bornes fiables. Et pour nous, ça devient indispensable. C'est pour ça que notre objectif : toutes les aires équipées à fin 2022, nous estimons qu'il répond à un vrai besoin, une vraie demande des clients qui roulent aujourd'hui en véhicules électriques ou qui souhaitent se lancer dans l'aventure des véhicules électriques.

