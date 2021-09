La Nouvelle Eco : les bac pro commerce de Flixecourt continuent de faire tourner la boutique

Au lycée professionnel Alfred Manessier de Flixecourt, dans le nord de la Somme, le dépôt vente, géré par des élèves en bac pro commerce a repris ses activités après des mois de fermeture imposée par la crise sanitaire. Depuis deux semaines, chaque mercredi, quatre classes se relaient de nouveau dans la boutique installée directement dans l'établissement.

Plongée dans le monde professionnel

Carl et ses camarades passent ainsi de la théorie à la pratique. "Ca nous apprend à mieux entrer dans la vie active et professionnelle", estime le jeune homme qui vise ensuite un BTS pour travailler dans l'immobilier. "C'est comme si on était dans une alternance le mercredi. Ca nous permet de sortir un peu du système scolaire où on est assis sur une chaise à écouter un professeur", poursuit Carl.

Reste que la gestion du dépôt vente fait entièrement partie du cursus de ces élèves. Ce temps, passé en boutique est d'ailleurs évalué, noté par la professeure d'économie et gestion, Laurence Leclercq. "On évalue l'attitude, les compétences à mettre en œuvre et liées aux métiers de la vente. Ils font tout de A à Z", explique l'enseignante.

Le dépôt vente "La Boutique d'Alfred" est ouvert chaque mercredi de 9 heures à 16h45 à la cité scolaire Alfred Manessier, 33 rue de la Résistance à Flixecourt.