Les bars et restaurants vont pouvoir rouvrir progressivement à partir du 19 mai. Les discothèques, elles, n'auront toujours pas le droit d'accueillir des clients.

La nouvelle éco : les bars et les restaurants de la Somme entre espoir et questions avant le déconfinement

L'horizon s’éclaircit un peu pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Emmanuel Macron a précisé le calendrier du déconfinement.

Les terrasses pourront rouvrir le 19 mai. Et les salles des bars et des restaurants pourront accueillir des clients trois semaine plus tard à partir du 9 juin.

Une bonne nouvelle en demi-teinte pour Christophe Duprez, le président de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de la Somme, le premier syndicat patronal du secteur. Ecoutez sa réaction :