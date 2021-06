La Nouvelle Eco - Les bars et restaurants du Limousin refont les stocks de vin en attendant le 9 juin

Les bars et les restaurants du Limousin préparent l'autre étape du déconfinement, celle du 9 juin, où ils pourront rouvrir leurs salles en demi-jauges. Et ils refont les stocks en ce moment ! Pierre Nouhaud, Directeur de la Distillerie du Centre et caviste reconnu de Limoges le constate vraiment.

Même si je suis dans le vin, mais je ne suis pas devin : on ne sait pas ce que ça donnera

En revanche, pour le 9 juin, avec la réouverture des salles intérieures, les choses s'annoncent plus intéressantes. "Ca fait plusieurs semaines que, nous-mêmes, nous avons repris nos achats pour répondre dès cette semaine aux demandes de nos clients qui souhaitent regarnir leurs stocks" explique le très réputé caviste limougeaud.

Et il le faut, car l'été se profile et il convient de renouveler les offres de vins pour les clients. "Les restaurants se préparent dans ce sens", constate Pierre Nouhaud qui enchaîne les commandes, "_prioritairement de rosés, mais aussi de rouges un peu légers_, des vins de Loire, des Beaujolais*".

Les inconnues à venir : le temps, le tourisme, et le télétravail

Ce regain d'activité suffira-t-il à revenir à un niveau de commandes d'avant-crise ? "Même si je suis dans le vin, je ne suis pas devin : on ne sait pas ce que ça donnera", explique avec humour Pierre Nouhaud. "On est quand même très tributaire du temps, on peut espérer qu'on aura du tourisme, national à défaut d'avoir beaucoup d'étrangers. On espère tous faire une belle saison, mais il y a d'autres éléments" explique le Directeur de la Distillerie du Centre. "Par exemple le télétravail et le nombre de personnes qui ne sont plus dans leurs entreprises, qui restent chez elles pour travailler, et qui donc ne sortent pas pour aller manger au restaurant. Donc on a du mal à mesurer les impacts, ce qui est certain c'est qu'il y en aura, et probablement durablement, mais on espère que des événements positifs viendront compenser ces caractéristiques négatives" a-t-il conclu.

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération