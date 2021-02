La nouvelle éco : les belles vacances d'hiver des gîtes de France dans les Pyrénées-Orientales

Les gîtes ne connaissent pas la crise. Pour ces vacances d'hiver 2021 dans les Pyrénées-Orientales, le taux d'occupation dans les locations est encore plus élevé que l'an passé à la même période, notamment en montagne. "Les gîtes de France on drainé une clientèle de proximité qui ne se destinait pas à l'origine au secteur montagne et qui vient chercher un hébergement au grand air mais pas forcément au pied des pistes" explique Bernard Foltran, le directeur de l'association gîtes de France pour l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Les propriétaires de gîtes en montagne n'ont donc pas pâti de la fermeture des remontées mécaniques. "Notre offre montagne est plutôt située dans les villages de Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent et cela répond au besoin de nature que les français attendent".

Bernard Foltran, directeur de l'association Gîtes de France dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales Copier