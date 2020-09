La nouvelle éco : les billes en terre mayennaises séduisent les musées

Il y a un an un Mayennais relançait la fabrication de billes traditionnelles en terre. Gaël Mauron est à la tête de la société "Concept Bois et Jeux" à Congrier, et non seulement son entreprise a survécu à la crise mais elle séduit maintenant les musées.