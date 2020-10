La Nouvelle Eco : les bons conseils de l'ADIE pour entreprendre

Freinés par la crise du Covid-19 pour les uns, encouragés au contraire à faire le grand pas pour les autres : 2020 n'est pas une année comme les autres pour les créateurs d'entreprises. Dans le cadre de sa campagne de réunions d'informations annuelles, l'ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique) fait étape à Berhen-les-Forbach ce vendredi pour une rencontre autour du thème "Bien s'entourer pour créer sa boite." Car devenir son propre patron ne s'improvise pas explique Line André, directrice des opérations pour l'ADIE Grand Est et Bourgogne Franche-Comté.

France Bleu Lorraine : Quelle est la mission de l'ADIE ?

Line André : L'ADIE c'est une association qui défend l'idée que tout un chacun peut créer son entreprise, sous réserve de bénéficier de conseils et d'un financement adapté, même s'il n'a pas d'argent pour démarrer et même s'il n'est pas suffisamment diplômé selon lui. C'est quelque chose qui se prépare, qui nécessite d'être accompagné : qui aller voir ? Comment être conseillé ? Nous proposons de donner de la lisibilité à l'ensemble de cette organisation.

Quelle taille d'entreprise visez-vous particulièrement ?

L'ADIE s’intéresse à tous types d'activités, aussi bien du commerce que de l'artisanat ou de la prestation de service. Tous types de statuts également. En majorité des auto-entreprises ou des micro-entreprises. Mais nous pouvons aussi accompagner des entreprises de type SARL ou SAS. Ce qui va plutôt nous orienter, c'est la taille du plan de financement parce que l'ADIE est limitée à un financement de 10.000 euros, un porteur de projet ne pourra pas aller au delà.

Avec la crise sanitaire, 2020 est-elle vraiment une année favorable pour créer son entreprise ?

Je me laisse guider par les créateurs d'entreprises que je rencontre et il y a un vrai rebond de la part des porteurs de projets et des travailleurs indépendants pour s'en sortir. Par exemple sur l'année dernière, sur la communauté d'agglomération de Forbach, nous avons soutenu 7 entrepreneurs (sur plus de 80 sur l'ensemble de la Moselle). Et en 2020 nous en sommes déjà à 7 fin septembre. On est un peu dans un monde d'après, où les gens se disent : "maintenant, il faut se prendre en main, l'emploi est relativement bouché et je porte une idée de création d'entreprise depuis longtemps, mais là il faut vraiment que je me lance." J'ajoute que si nous avons choisi Behren-les-Forbach pour ce rendez-vous, c'est parce qu'elle est en quasi totalité classée en quartier politique de la ville, avec des habitants qui pour beaucoup sont en situation de précarité et les plus éloignés de l'emploi.

Rencontre avec l'ADIE, "Bien s'entourer pour créer sa boite", ce vendredi 9 octobre, de 10h à 16h, dans les locaux de la permanence Axel, 24 B rue Kelsberg à Berhen-les-Forbach.