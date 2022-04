La nouvelle éco : les boulangeries La Panetière, une success story aveyronnaise

L'enseigne de boulangerie-restauration La Panetière s'étend aujourd'hui à tout le sud-ouest avec plus de 200 magasins. Et en utilisant des matières premières produites localement, en Aveyron, terre d'origine de la famille fondatrice de la marque.

Vous passez devant régulièrement à Toulouse, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. L'enseigne de boulangerie-restauration La Panetière s'étend aujourd'hui à tout le sud-ouest avec plus de 200 magasins. Une success story aveyronnaise.

Tout commence avec Fernand Moly en 1936, artisan-boulanger à Drulhe, un village à côté de Villefranche-de-Rouergue. Son fils Bernard Molyva bâtir le groupe. D'abord en créant une unité de production à Causseroux sur la commune de Villefranche-de-Rouergue et en ouvrant un réseau de magasins. Le réseau compte aujourd'hui 220 boutiques en France dont 100 magasins intégrés au groupe et près de 650 salariés. Le groupe est désormais géré par Guillaume Moly, le petit fils de Fernand qui compte aussi 120 boutiques franchisées ou dites détentrices d'une licence de marque La Panetière - Secret de pain.

"Le succès de notre marque s'appuie sur notre terroir de l'Aveyron, résume Christophe Tanchaud, responsable du réseau de franchises mais aussi de l'audit, de la formation et du recrutement. En tant qu'Aveyronnais on achète aux Aveyronnais nos matières premières, que ce soir le blé pour faire le pain à la charcuterie pour les sandwiches. On va chercher l'ensemble des produits dans le terroir de nos régions. D'ou le nom symbolique de la panetière qui signifie râtelier, et pour nous boulangers un râtelier à pain."

"Notre équipe de direction s'appuie sur deux développeurs, précise Christophe Tanchaud. Notre société a connu ces derniers temps un développement intensif. On est monté jusqu'à quinze points de vente ouverts par an. Puis ç'a été plus calme avec le covid. Mais l'activité en revanche a bénéficié du covid. Avec la fermeture des restaurants, beaucoup de gens vont venus découvrir la restauration boulangère."

Le cent magasins du groupe La Panetière ont enregistré l'année dernière un chiffre d'affaire de 80 millions d'euros sans compter les cent vingts franchisés qui se gèrent indépendamment.

