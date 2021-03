LA NOUVELLE ECO : Les brocanteurs sinistrés à cause de la crise sanitaire

Le confinement du week-end nous prive des charmes des brocante de village. Mais le plus à plaindre, ce sont les brocanteurs professionnels. Les clients habituels ont désertés la région et la profession enregistre des pertes record. Nouvelle éco ce matin sur cette profession en déshérence.

Tout est très compliqué nous dit Jean, il est antiquaire depuis 30 ans aux Puces de Nice on le retrouve dans sa boutique au milieu des meubles laqués et des peintures.

"On n'a plus nos clients italiens on n'a plus les Russes donc on souffre . C'est 80% de moins que ce qu'on faisait il y a en a c'est 50% d'autres c'est 70% .. 80% c'est la moyenne en tout cas c'est les trois quarts"

Heureusement les aides publiques sont là, et les brocanteurs sont sous perfusion...

les Puces de Nice © Radio France - Alexandre Mottot

"Ce qui nous sauve aujourd'hui on est encore debout on est 35 au marché au Puce à peu près. Si on est pas sur le carreau c'est grâce à la mairie qui nous a bien aidé c'est à elle qu'on doit d'être encore en vue aujourd'hui économiquement. Sans faire de politique le gouvernement est à la hauteur heureusement qu'il y a eu ces aides sinon c'était la clef sous le porte. pou quasiment tout le monde.."

Quelle solution alors? certains misent sur internet et les clients potentiels du bout du monde. C'est le choix de Robert Forgione et de son patron, brocanteurs à la Colle Saint Loup.

"On utilise Internet heureusement pour des petits objets, rien de grandes valeurs, moins qu'en magasin. disons que ça a bien baissé de 20% même à la vente à l'international par l'internet."

Par contre pour Jean notre antiquaire Niçois, vendre des beaux objets sans les approcher ce n'est même pas imaginable.

"Pour les petites choses on peut vendre sur internet évidemment mais le client a besoin de toucher de voir la marchandise. On fait un métier particulier pour authentifier un objet si elle est ancienne ou pas ancienne et voir son état vraiment il faut la toucher il fait la voir il faut la matérialiser."

Il reste un problème majeur Robert Forgione nous l'explique très bien

_"Les gens achètent moins et ne viennent pas vendre les objets dont ils souhaitent se séparer. Donc le propriétaire du magasin se déplace beaucoup, il n'hésite pas à aller sur des vide-grenier chez des gens pour ramener de la marchandise. Mais des vide grenier il n'y en a plus? depuis qu'on est confiné il n'y en plus!"_

Résultats les stocks ne bougent pas et la valeur des objets diminue... Jean notre antiquaire a une suggestion

"Si on est honnête il vaut mieux leur dire attendez c'est pas le moment de vendre pour vous. D'ailleurs on est un peu réticent aussi. On achète un peu moins on est obligé, _les prix vont énormément chuter_. Des objets, je vous dis une bêtise, qui valaient 100 euros ça vaut plus que 50 euros aujourd'hui. Après on est plein d'espoir on espère que tout va repartir."

Que tout reparte pour un nouveau cycle, un peu comme les précieux objets des brocanteurs, ça laisse quand même espérer que les jours meilleurs vont finir par revenir.