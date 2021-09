La nouvelle éco : les cafés gersois Di Constanzo en lice pour le concours du meilleur expresso

Depuis 2007, Etienne Gavanier a repris la direction des cafés Di-Constanzo avec son épouse, Emilie. Tous les deux ingénieurs agronomes, diplômés de l'école toulousaine de Purpan, ils se sont implantés dans le Gers, à l'Isle-Jourdain.

Aujourd'hui à la tête d'une vingtaine d'employés, Etienne Gavanier est l'invité de la Nouvelle Eco, alors que son entreprise est en lice, ce week-end, pour le concours du meilleur expresso au Paris Coffee Show.

On torréfie donc des cafés au cœur du Gers ?

Oui, on torréfie à peu près 150 tonnes de café par an. On a près de 1000 clients au total sur la région toulousaine et les départements alentour. Aujourd'hui, on s'est développé sur le marché des cafés, hôtels, restaurants, mais pas seulement : puisque l'on a aussi deux boutiques - une à Toulouse, rue Croix-Baragnon et une, à l'Isle-Jourdain, sur le site de production. On travaille également avec la grande distribution locale et les épiceries fines et on a un site Internet.

On propose différents assemblages que l'on a composés nous-mêmes. En bio ou certifiés, certains cafés sont en pure origine, comme du Guatemala, du moka d'Ethiopie ou d'autres origines comme le Mexique, par exemple.

Est ce que vous avez constaté qu'avec la crise, les amateurs de café ont globalement augmenté cette partie là de leur budget pour continuer à s'offrir des pauses de qualité en télétravail ?

C'est vrai qu'au-delà du fait que nos clients principaux étaient fermés, la boutique était ouverte. Et oui, on a eu un regain d'intérêt pour la boutique et surtout pour le café vendu sur le site Internet.

Et je pense qu'à cette occasion, les gens ont pu déguster de nouveaux cafés, des cafés peut-être plus qualitatifs que ce qu'ils avaient l'habitude de boire au quotidien. Le site Internet a progressé d'à peu près 30 % pendant cette période. Il y a 20% qui sont restés après la réouverture.

Et alors, cette année, vous êtes candidat au Paris Coffee Show, qui se tient du 11 au 13 septembre. Alors, comment ça va se passer ? Comment vous vous y préparez ? Qu'est ce que c'est que ce concours ?

Au Paris Coffee Show, cette année, on va présenter un assemblage au concours du meilleur assemblage pour expresso. Donc il a fallu concevoir un assemblage nouveau, propre pour ce concours, avec une histoire à raconter, avec un intérêt gustatif, surtout. On a fait des essais, bien sûr, et les essais de torréfaction des essais d'assemblage pour arriver à quelque chose d'équilibré, d'aromatique, de long en bouche et d'adapté à l'expresso, qui est une infusion très particulière.

Nous, on a pris le parti de faire un assemblage 100% basé sur l'Ethiopie, qui est un pays emblématique du café. Et avec une particularité : c'est que trois cafés le composent, ces trois États différents d'Ethiopian et trois process différents. C'est l'Ethiopie dans tous ses états !